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أخبار العالم

"الصحة العالمية": حالة الطوارئ المعلنة عالميًا بسبب "كورونا" هي الأكثر حدة في تاريخ المنظمة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن حالة الطوارئ المعلنة عالميًا منذ 6 أشهر جراء جائحة "كورونا" تعد الأكثر حدة في تاريخ المنظمة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ المنظمة حتى الآن عن 16 مليون إصابة وأكثر من 640 ألف حالة وفاة حول العالم. 
وأضاف أدهانوم - في مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/ - "أن عدد الإصابات بالفيروس قد تضاعفت في الأسابيع الستة الماضية"، منوهًا بأنه سيقوم بدعوة لجنة الطوارئ بالمنظمة هذا الأسبوع لإعادة تقييم وضع انتشار الفيروس حول العالم.
من جهته.. قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة: "إن الدول التي اتخذت التدابير الاحترازية المعروفة للوصول إلى حالات الإصابة وعزلها والحرص على التباعد الاجتماعي تمكنت من السيطرة على الفيروس، أما الدول التي تراخت بعد ذلك فقد شهدت عودة للإصابات مرة أخرى".
وحول عودة حركة السفر الدولي، أوضح رايان قائلا "أن الفيروس موجود في كل مكان وبالتالي سينتقل سواء داخل البلدان أو فيما بينها كلما اتيحت له الفرصة"، مشيرًا إلى أن قيود السفر وحدها ليست كفيلة باحتواء الفيروس.
وحول الصورة العامة لانتشار الفيروس حول العالم، قالت الدكتور ماريا فان كيركوف خبيرة بالمنظمة: "إن هذه الصورة تختلف من دولة لأخرى، حيث أن بعضها عبر فترة الذروة الأولى بينما هناك دول أخرى تواجه حالات ظهور مفاجئ بسبب إعادة فتح بعض الأماكن مثل الملاهي الليلية وغيرها".. محذرة من أن تلك الأماكن المزدحمة تؤدي إلى انتقال الفيروس، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجائحة.


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