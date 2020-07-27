إلى العاصمة الإدارية مباشرة.. وزير النقل يبشر سكان الزمالك بمزايا المترو الجديد





قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم بتفقد محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة البدء في حقن التربة اسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين واسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة اسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة .









وقال وزير النقل خلال زيارته، أحد أن أطمئن سكان الزمالك ان حركة قطارات المترو فيما بعد اثناء تشغيله مستقبلا ستكون امنة لان القطار هو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول والقضبان محمولة على بزلت وهو ما حدث في خطوط المترو التى تعمل حاليا مثل الخط الاول والثاني والجزء الاول والثاني من الخط الثالث للمترو، مشيرًا أنه قد تم تنفيذ هذه المراحل وفق اسس هندسية مؤمنا تمام مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله ولم تؤثر على العقارات خاصة، وانها تنشأ وتنفذ وفق اسس هندسية عالية جدا .













كما قام الوزير يرافقه سفير دولة البحرين الشقيقة بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور والتى تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة حيث اكد الوزير انه سيتم بالبدء في المعالجة فورا و الاطمئنان على كافة مباني السفارة .







