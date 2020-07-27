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أخبار البلد

إلى العاصمة الإدارية مباشرة.. وزير النقل يبشر سكان الزمالك بمزايا المترو الجديد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:23 م
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب

قام  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم بتفقد محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة البدء في حقن التربة اسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين واسفل العمود  المتضرر من  العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة اسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة .


وقال وزير النقل خلال زيارته، أحد أن أطمئن سكان الزمالك ان حركة قطارات المترو فيما بعد اثناء تشغيله مستقبلا ستكون امنة لان القطار هو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول والقضبان محمولة على بزلت وهو ما حدث في خطوط المترو التى تعمل حاليا مثل الخط الاول والثاني والجزء الاول والثاني من الخط الثالث للمترو،  مشيرًا أنه قد تم تنفيذ هذه المراحل وفق اسس هندسية مؤمنا تمام مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله ولم تؤثر على العقارات خاصة، وانها تنشأ وتنفذ وفق اسس هندسية عالية جدا .



كما قام الوزير يرافقه سفير دولة البحرين الشقيقة بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور والتى تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة  حيث اكد الوزير انه سيتم بالبدء في المعالجة فورا و الاطمئنان على كافة مباني السفارة .


وبعد ذلك التقي الوزير بأحد سكان العمارة ، وقال وزير النقل : "  نحن في خدمة اهالي الزمالك واي مواطن مصري وسنقوم بكل الاجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة في اي طلبات خاصة بهم واننا نقف جميعا في صف واحد وان اهالي الزمالك سيسعدون بمترو الانفاق عندما يبدء تشغيله في الزمالك وسيفتخرون بانهم شاركوا في هذا المشروع القومي الهام، لافتا الى  ان سكان الزمالك مع استكمال الخط الثالث للمترو سيستطعون الوصول الي العاصمة الادارية الجديدة بدون ركوب اي مواصلات اخري .
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