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كامل الوزير: تنفيذ الرأي الفني للجنة الهندسية بشأن عقار الزمالك فورا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:52 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
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حمزة شعيب
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن اللجنة الهندسية ستتفقد محيط عقار الزمالك لمعرفة ما إذا تضررت عقارات أخري أم لا.  

وتابع كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللجان الفنية ستحدد حجم الشروخ في عمارة الزمالك".  

ونوه إلى أن الرأي الفني للجنة الهندسية بشأن عقار الزمالك سيتم تنفيذه فورا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من محطات مترو الزمالك.

 ولفت وزير النقل إلى أنه تم تغيير اسم محطة الزمالك في الخط الثالث لتصبح باسم صفاء حجازي، مضيفا:" نرحب بإنضمام سكان العقار لو بينهم مهندسين للجنة الفنية المشكلة".
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