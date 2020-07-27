طوارئ بالمنيا لدعم ومساندة مرشحي مستقبل وطن فى انتخابات الشيوخ





شهدت محافظة المنيا تحركات موسعة لقيادات حزب مستقبل وطن، برئاسة آمين الحزب بالمحافظة النائب عمرو غلاب، مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لخوض العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ،وانطلاق فترة الدعاية، وذلك بعد أن سبقها العديد من الترتيبات واللقاءات مع كافة القواعد الحزبية علي مستوي المراكز والأقسام بمحافظة المنيا.





وتأتي هذه التحركات فى ضوء التحديات التى يعمل فى إطارها حزب مستقبل وطن علي مستوي محافظات مصر، بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والنائب الأول أشرف رشاد،حيث الدعم الكامل والمساندة لكافة المرشحين بشتي الصور والآليات القانونية، والتعريف بهم لدي المواطنين والناخبين، والحث علي المشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المنتظر أن يكون له دور كبير فى دعم الدولة المصرية وتقديم الرؤي والأفكار التى من شأنها النهوض ومواجهة الإشكاليات،وتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.





الانتشار الميداني من القواعد الحزبية وفق تدابير المواجهة الشاملة لأزمة كورونا،يتصدر تحركات الحزب بمختلف أنحاء المحافظة، مع الانتشار الكبير علي جميع الوسائل الإلكترونية وفق ما نبهت له الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل بشكل لحظي فى التعريف والتوعية والحث علي المشاركة، والتعرف علي أهمية وجود الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، ليكون الناخب علي قناعة تامة بنزوله للجان الانتخابات، واختيار من يمثله بكل كفاءة وخبرة تفيده الوطن والمواطن الذي يعمل الجميع من أجله.





الجهود التوعوية أيضا تتضمن تقديم مرشحين الحزب للمواطنين وفق خبراتهم وقدراتهم العلمية، والتى يتطلبها مجلس الشيوخ، وحرص حزب مستقبل وطن علي اختيار عناصر فاعلة وذات كفاءة سواء علي مستوي القائمة أو الفردي، وأن يكون الدعم لمرشحي القائمة والفردي علي خط سواء من كافة القواعد الحزبية، وتقديمهم للمواطنين بنفس النهج، وهو إطار عمل فى الأحزاب الكبيرة دائما ومنها مستقبل وطن ، حيث جميع القواعد الحزبي بمختلف أنحاء المحافظة خلف المرشحين فى القائمة والفردي، وينتشرون ميدانيا وإلكترونيا للدعاية لهم ومسانداتهم بشكل فعال.





وتضمنت الساعات الماضية تحركات للقيادات أيضا بجانب انتشار القواعد الحزبية، بمراكز ديرمواس ، وملوى ، وأبوقرقاص ، وبندر ملوى، والعدوة، ومغاغة، بنى مزار، مطاي، وسمالوط، ومركز المنيا، وبندر المنيا، وستظل المواصلة بباقي المراكز حتي انتهاء مرحلة الدعاية القانونية، وسط قناعة مستمرة بالتكاتف في تلك المرحله والعمل علي دعم مرشحي الحزب بكافة المقاعد.





النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب،أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، قال أن الجميع يعمل تحت مظلة و كيان كبير و هو مستقبل وطن، وجميع الكوادر الحزبية بمختلف مستوياتها تدعم مرشحى الحزب وتقف صفا واحدا لاجتياز هذه المرحلة بتحقيق انتصار وفوز مرشحى الحزب علي المقاعد التى ينافس عليها، مؤكدًا علي أن الأحزاب الكبيرة والكيانات السياسية الكبيرة تؤمن دائما بالفوز والقناعة بها لتواجدها الدائم وسط المواطنين والقيام بأدورها المنوطه بها، ومن ثم عناصرها ومرشحيها دائما ما يكونوا مؤهلين لكسب ثقة المواطنين.





وأكد غلاب علي أن مستقبل وطن الذي يُعد أكبر حزب سياسي بمصر يعود لفضل إلتفاف المصريين حولة، ومساندة لمؤسسات الدولة والوقوف الى جانب القيادة السياسية في برنامج الإصلاح وتحقيق التنمية المنشودة في البلاد، فضلًا على الحفاظ على الوحدة الوطنية بين جميع طوائف المجتمع، والنجاح خلال الـ 6 سنوات الماضية في تقوية الحياة الحزبية وإعادة بناء الثقة بين الأحزاب والمواطن من خلال الإنتشار الموسع بالخدمات والنشرات التوعوية في كافة المراكز والقرى والنجوع، واضعًا أحلام المواطن وحل مشكلاته على رأس أولوياته، وهو ما كان يتم الإهتمام به بمحافظة المنيا وباقي المحافظات، حيث الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، وتقديم جميع وسائل الدعم التي يحتاجها المواطن لمحاربة الغلاء، و الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق التقدم والتنمية،ودوره الفعال بجانب الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومساندة الأسر المتضررة من تفشي الوباء العالمي ، ورفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة.





وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن جميع قيادات وقواعد مستقبل وطن بالمنيا تقف صفا واحدا وتنتشر بمختلف أنحاء المحافظة لدعم مرشحيها للفوز بمقاعدهم، من أجل أن يكون لهم الدور الفعال والمستنير لدعم الدولة والوطن والمواطن فى مجل الشيوخ.





وضمت قائمة مرشحي الحزب علي المقاعد الفردية زين العابدين احمد محمد ابراهيم رقم ١ رمز القلم، ومحمد عبد الحفيظ صاللح رقم ٢ رمز الكتاب ، وطارق حسن محمد حسن رقم ٣ رمز سنبلة القمح ، ومعتز احمد صفوت ابو زيد رقم 4 رمز المسدس ، واشرف حسين عشيرى محمد رقم 5 رمز قناة السويس، بجانب مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصررمز كليوباترا.