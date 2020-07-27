AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان التونسي: جلسة سحب الثقة من الغنوشي سرية بدون نقاش

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال البرلمان التونسي اليوم الاثنين إن جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس المجلس ستكون سرية وبدون نقاش. بحسب "العربية".

تسعى 4 كتل نيابية في مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، حيث يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على عريضة سحب الثقة على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة في تونس.

وكان مجلس النواب قرر عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي الخميس المقبل.

وتقود محاولة إطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بـ"الإرهاب" و"بتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج".

كما تعتبر موسي أن تأسيس الحزب شابته عدة خروق، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ليبيا.. انطلاق جلسة جديدة في البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي

يشكل خطرا على الدول العربية كلها.. تلاسن بين أعضاء البرلمان في جلسة محاسبة الغنوشي.. فيديو

الاثنين يوم فارق..عبير موسى: لا سبيل لاستمرار الغنوشي في رئاسة البرلمان

تونس.. 4 كتل نيابية في البرلمان تتفق على سحب الثقة من الغنوشي

تونس.. "النهضة" تكلف الغنوشي بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

أقصر حكومات تونس .. سباق إطاحة بين الفخفاخ والغنوشي.. لوموند: استقالة رئيس الوزراء تستبق مؤامرة الإخوان.. وحركة النهضة معزولة وحليفة لقوى مشبوهة

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة للمرور.. الداخلية تناشد قائدي المركبات الإسراع في تركيب الملصق الالكترونى

"الصحة العالمية": حالة الطوارئ المعلنة عالميًا بسبب "كورونا" هي الأكثر حدة في تاريخ المنظمة

حلمت بوفاة ابنها قبل قتله بأسبوع.. والدة طالب الدقهلية: الجناة خلصوا عليه بالسكاكين بسبب اللعب أمام منزله

هالة السعيد: مبادرة تحفيز الطلب الخاص تستهدف تشجيع الاستهلاك وزيادة خطوط الإنتاج

صندوق الإسكان الاجتماعى: الرئيس السيسي كلفنا بطرح وحدات جديدة وجار وضع شروط الإعلان ال14

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور

بالقهوة والابتسامة .. امبر هيرد تصل المحكمة من أجل قضية التشهير من طليقها جوني ديب