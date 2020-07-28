طلب إحاطة وبيان عاجل حول اللغط بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء

قالت النائب ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنها ستتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن اللغلط الدائر بين المواطنين حول تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها ستطالب من خلال طلب الإحاطة والبيان العاجل بضرورة تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء وعدم مخالفه الدستور ، خاصه فى ظل المغالاة فى تطبيق لمخالفات البناء.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.





وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.





وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.





كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.