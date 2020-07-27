AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يشدد على تذليل أي عقبات أمام مشروع تطوير كورنيش النيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من الكورنيش، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها إلى متنفس حضاري مميز، حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل.

إقرأ أيضا : 

وناقش المحافظ مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الذي سيتضمن مطاعم ومنطقة ألعاب ترفيهية للاطفال"ملاهي"، ومحلات تجارية ومرسى سياحي، ومسرح مكشوف بنظام المدرجات، علاوة على 2 نافورة، حيث تم عمل الخوازيق لمنطقة المحلات وبوابة النزول للجزء السفلى.

وتُجرى حاليًا أعمال الرفع المساحي لباقى مكونات المشروع الذي يبلغ طوله 1.5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية لتذليل أية عقبات وتقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة في هذا الصدد.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بني سويف ،والعميد محمد أبو السعد مدير المرور،والمهندس ياسر شعبان من الشركة المنفذة للمشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يبدي استياءه من تكرار الإشغالات والتعديات: لن أسمح بالتقصير

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير مشروعات الدواجن

دراسة شاملة لتطوير منظومة النظافة بـ بني سويف في ختام دورة تأهيل الشباب

تغطى 50 % من احتياجات المحافظة.. افتتاح تطوير مشروعات دواجن ببني سويف.. فيديو وصور

النائب علي بدر يشارك في افتتاح تطوير مشروعات الدواجن ببنى سويف

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير السوق السياحى بأسوان

ترشيحاتنا

بعد فضح زوجته .. كاني ويست يكشف هوية قاتل مايكل جاكسون

عايدة كامل تثير قلق جمهورها: أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات

وزير النقل لـ سكان عقار الزمالك : هشرب معاكم شاي في منازلكم بعد العيد

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

مشاجرة بين والد حنين حسام وخالها عقب حبسها سنتين

في فسحة العيد.. هاني الناظر يقدم 7 نصائح لتجنب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور