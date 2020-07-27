محافظ بني سويف يشدد على تذليل أي عقبات أمام مشروع تطوير كورنيش النيل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم"سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة السفلية من الكورنيش، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها إلى متنفس حضاري مميز، حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل.





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وناقش المحافظ مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، الذي سيتضمن مطاعم ومنطقة ألعاب ترفيهية للاطفال"ملاهي"، ومحلات تجارية ومرسى سياحي، ومسرح مكشوف بنظام المدرجات، علاوة على 2 نافورة، حيث تم عمل الخوازيق لمنطقة المحلات وبوابة النزول للجزء السفلى.





وتُجرى حاليًا أعمال الرفع المساحي لباقى مكونات المشروع الذي يبلغ طوله 1.5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية لتذليل أية عقبات وتقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة في هذا الصدد.



