القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا وروتانا.. مؤيدون: ما تتشطروش على عيال غلابة.. ومعارضون: هناك حد أدنى لمقاييس الجودة

أثار تعاقد شركة روتانا مع مطرب المهرجانات حمو بيكا حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية حيث تسبب فى هجوم البعض على الشركة وحمو بيكا والبعض الآخر كان مؤيدا ومدافعا عن القرار.
نرصد القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا بعد قرار التعاقد معه من قبل شركة روتانا.
طرحت اليوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ايه الحكاية" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وواجهت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أزمة بعد إعلانها طرح أغنية مهرجانات بعنوان "ايه الحكاية" لحمو بيكا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة صناع الموسيقية الذي وجهوا اللوم للشركة السعودية على تعاونها الفني مع مطربي المهرجانات، الموجه إليهم دوما اتهامات بالإساءة للفن والغناء المصري.
وعلم صدى البلد من مصدر خاص أن روتانا تعاونت مع حمو بيكا لأنها بدورها شركة إنتاجية كبيرة وعليها مواكبة التريند خاصة أن أغنيات المهرجانات باتت الأعلى استماعا بـ يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية.
انتقاد حاد
بدوره وجه أمير طعيمة انتقادا حادا عبر حسابه بموقع تويتر وقال: شيء محزن أن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسؤولين في روتانا واللي هيزعلوا مني".
وأضاف: "مع الأيام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وإنكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب".
خطورة
بينما حرص الشاعر تامر حسين، على التعليق على أزمة حمو بيكا الأخيرة، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد تعاقده مع شركة روتانا.
قال تامر حسين، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "أنا لا يعنينى بالمرة شركة الإنتاج تمضى مع مين؟ دى شركة وبتدور على ربح ومكسب أيًا كان المحتوى بس حقيقى يصعب عليا إحباط أصوات طربية وناس فنانين يستاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم الأكاديمية".
وتابع: "خطورة الموضوع بالنسبالي إنه بيولد الحقد والغِل لأن المطرب المتميز المتمكن بيحس انه ضيع سنين عمره فى دراسته أو موهبته فى الهوا دون أى تقدير لحجم الموهبة دى وكنت أتمنى تقدموا فرص حقيقية للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة ولا عبد الحليم جديد والا محمد عبده والا صوت جديد لا جه زيه ولا فى حد شبهه زى نجومنا الحاليين اللى حفروا أساميهم بتاريخ مُشرف".
بينما اختتم حديثه قائلًا: "ومش ب أركب موجة بالعكس كامل إحترامى وتقديرى للشركة وإختيارتها ول الناس اللى إختارتهم وكامل إحترامى لمُختلف الأذواق فى الفن ... ولكن ده بوست للتذكير إفتكروا إن فى أصوات عظيمة محتاجه فرصة تشوف النور (راعوهم ) بيحزنوا على نفسهم لما يشوفوا الفن والقائمين ع الصناعة مُهتمين ب أشياء أخُرى".
حد أدنى
كما حرص الشاعر جمال الخولي، أن يعلق على أزمة حمو بيكا، الأخيرة، بعد تعاقده مع شركة "روتانا".
قال جمال الخولي، من خلال صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ف حد ادني لمقياس الجودة ف كل شىء والفن ينطبق عليه نفس الكلام ده بالنسبالي وده اللي ممكن نتفق ونختلف عليه".
وتابع قائلًا: "انما لما يكون عمل لا يملك من أدوات الفن أو مقياسه أدنى درجه لازم هنا الناس الهجاصه الل بتقولك الاختلاف والكلام الحلو الل مش ف محله وكله تميع لقضية ليها تأثيرها على المجتمعات زي الفن".
بينما اختتم حديثه: "الناس دي لازم تلم روحها وتفهم كويس جدا أنها بتتفلسف ف الباطل .. لا صوت ولا كلام ولا الحان ولا توزيع. .. نختلف علي ايه يا بشر الصح صح والغلط غلط".
أيمن بهجت قمر
دافع الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر عن مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد تعرضه لهجوم شديد بعد تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وكتب قمر من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا أن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شئ كويس".
وتابع: "ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا، الفن عرض وطلب ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول".
رد حمو بيكا
رد حمو على الإساءة التي وجهت إليه من موقع إخباري نشر صورته إلى جانب صورة الدكتور مشالي طبيب الغلابة، ووصفوه بالجاهل، كاتبا: "أولا لكل إخواتي المتعلمين شرف كبير ليا إن صورتي تتحط جمب والدي بس أنا مش اختياري أن أكون جاهل زي مبيقولوا والعيب علي جريدة... إن فيها ناس مثقفة وتكتب الكلام ده وده اسمه تنمر أنتم اللي بتحرضوا الناس.. اللي أنا اتعلمته هتقعدوا سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقي جاي بالقانون".