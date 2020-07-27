القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا وروتانا.. مؤيدون: ما تتشطروش على عيال غلابة.. ومعارضون: هناك حد أدنى لمقاييس الجودة

نرصد القصة الكاملة لأزمة حمو بيكا بعد قرار التعاقد معه من قبل شركة روتانا.

طرحت اليوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ايه الحكاية" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وواجهت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أزمة بعد إعلانها طرح أغنية مهرجانات بعنوان "ايه الحكاية" لحمو بيكا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة صناع الموسيقية الذي وجهوا اللوم للشركة السعودية على تعاونها الفني مع مطربي المهرجانات، الموجه إليهم دوما اتهامات بالإساءة للفن والغناء المصري.





وعلم صدى البلد من مصدر خاص أن روتانا تعاونت مع حمو بيكا لأنها بدورها شركة إنتاجية كبيرة وعليها مواكبة التريند خاصة أن أغنيات المهرجانات باتت الأعلى استماعا بـ يوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية.





انتقاد حاد

بدوره وجه أمير طعيمة انتقادا حادا عبر حسابه بموقع تويتر وقال: شيء محزن أن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال، أصدقائي المسؤولين في روتانا واللي هيزعلوا مني".



