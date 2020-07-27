تحليق منخفض لطيران الاحتلال في لبنان.. واجتماع أمني مرتقب بسبب حزب الله

أفادت قناة "العربية"، في نبأ منذ قليل، بتحليق منخفض جدا للطيران الإسرائيلي جنوب لبنان.

وذكرت القناة، أن هناك اجتماعا أمنيا إسرائيليا مرتقبا لبحث التصعيد مع حزب الله.

وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلت عن مصدر لبناني قوله إن عملية حزب الله التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاءت ردًا على هجوم من إسرائيل قتل فيه عضو في الحركة الأسبوع الماضي داخل الأراضي السورية.





وقال جيش الاحتلال إن هناك اشتباكات متواصلة في المنطقة الحدودية مع لبنان، واجتماعا عاجلا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس على ضوء التطورات الحدودية.



