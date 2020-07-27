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أخبار العالم

تحليق منخفض لطيران الاحتلال في لبنان.. واجتماع أمني مرتقب بسبب حزب الله

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:41 م
تحليق منخفض لطيران
تحليق منخفض لطيران الاحتلال في لبنان
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية"، في نبأ منذ قليل، بتحليق منخفض جدا للطيران الإسرائيلي جنوب لبنان.

وذكرت القناة، أن هناك اجتماعا أمنيا إسرائيليا مرتقبا لبحث التصعيد مع حزب الله.

وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلت عن مصدر لبناني قوله إن عملية حزب الله التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاءت ردًا على هجوم من إسرائيل قتل فيه عضو في الحركة الأسبوع الماضي داخل الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال إن هناك اشتباكات متواصلة في المنطقة الحدودية مع لبنان، واجتماعا عاجلا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس على ضوء التطورات الحدودية.

وأضافت القناة أن اشتباكات دائرة بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من حزب الله والقوات الإسرائيلية في مزارع شبعا الحدودية.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت في يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لاحتمالات واسعة من السيناريوهات".

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