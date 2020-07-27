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محافظات

محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:13 م
حملاات مكثفة لازالة
حملاات مكثفة لازالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
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عبد العزيز جمال

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على كل رؤساء الأحياء والإدارات المعنية بمحافظة القاهرة بضرورة تكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء نهائيا على كل صور الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للعاصمة مشددا على أن حملات العاصمة تستهدف أن تصبح أول محافظة بدون إشغالات.


ونفذت العاصمة عدة حملات في العديد من شوارع وميادين الأحياء لرفع كل الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقام حي الزيتون برفع إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تحتل أرصفة شارع وابور المياه وتعيق سير المارة والسيارات، كما قام حي الوايلي بحملة شملت ازالة الشوادر المقامة بنطاق شوارع الحي وكذلك رفع إشغالات الباعة من حرم مستشفى الدمرداش.


كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي الساحل بحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم رفع كل الإشغالات من شوارع البراد وشيبان، فيما شهدت شوارع شبرا والمسرة حملة في حي روض الفرج أسفرت عن رفع إشغالات الباعة والمحلات وتم فتح الطريق للمارة والسيارات.


أما حي البساتين فأطلق حملة لإزالة عدة شوادر لبيع الأغنام بمنطقة المعراج وعزبة النصر وكذلك رفع الإشغالات من طريق الأوتوستراد، كما تمكنت أجهزة حي عين شمس من رفع الإشغالات من شارع جول جمال وميدان الألف مسكن وتم إعادة حركة المرور لطبيعتها.


وأكد اللواء خالد عبد العال أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع المخالفين وأن المحافظة على الاستعداد الكامل بأجهزتها طوال إجازة عيد الأضحي وأن غرفة العمليات تتلقى أي بلاغات خلال إجازة العيد.

محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
محافظ القاهرة: حملاات مكثفة لإزالة شوادر الأغنام قبيل عيد الأضحى
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