سياسي لبنانى يكشف عن تطورات الساعات المقبلة بين إسرائيل وحزب الله

قال طوني حبيب المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات الإستراتيجية، إن الهجوم الذي شنته قوات حزب الله اليوم واستهدف الجيش الإسرائيلي لا يؤول لنشوب حرب حقيقية ولكنها يعتبر حرب مستعرة بعيدة المدى والرد فيها محدودًا.

وأوضح "طوني"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أنه رغم ازدواجية أهداف العملية التى نفذتها قوات حزب الله على الحدود اللبنانية مع إسرائيل إلا أن النتائج ليس فى صالح حزب الله مثل العملية التى نفذها قبل شهور وجاءت بنتائج إيجابية لصالحه، مشيرًا إلى أن العملية ليس وقتها ولا مكانها فى ظل توترات الأوضاع فى لبنان.

ولفت "حبيب"، إلى أن غير متوقع أن ترد إسرائيل بهجوم إضافى خلال الساعات القليلة وانتهت العملية بالرد الإسرائيلي ولن يكون هناك مناوشات.

وأشار " المدير التنفيذي للمركز اللبنانى للبحوث والدراسات الإستراتيجية"، إلى أن الوضع مقلق فى منطقة الجنوب اللبنانى بعد الهجوم الإسرائيلي لا سيما وأن منطقة جنوب الليطان كانت تنعم بإستقرار محدود واستثنائي عن بقية الأوضاع فى بقية لبنان.

ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية.

ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية.





ونقلت وكالة "رويترز"عن "مصادر لبنانية مطلعة" أن "حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل".

وذكرت أن "حزب الله أطلق صاروخا موجها على آلية إسرائيلية"، موضحة أن "العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي".

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية" أن خلية لـ"حزب الله" أطلقت صاروخا من نوع "كورنيت" تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتابع التطورات على الحدود الشمالية إثر وقوع "الحادث الأمني"، محملا السلطات اللبنانية و"حزب الله" مسؤولية أي هجوم على إسرائيل من لبنان.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ونشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات حزب الله في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق في 20 يوليو الجاري.