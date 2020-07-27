أوقف مسئولًا لمدة شهر.. استياء محافظ كفر الشيخ لسوء حالة النظافة والإشغالات في 6 مدن

أبدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استياءه لسوء حالة النظافة والإشغالات بمدن دسوق وفوه، مقررًا وقف نائب رئيس مدينة فوه للإشغلات لمدة شهر، وسرعة إزالة الإشغالات.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ، في مدن وقرى كفر الشيخ، دسوق، وفوه، ومطوبس، والبرلس، وبلطيم؛ لمتابعة أعمال النظافة، ورصد التعديات على الشوارع والطرق، وتفقد الأسواق، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.





وقال نور الدين، ما رأيته لم أكن أتوقعه، من سوء نظافة ، وتعديات على الشوارع ، محذرًا رؤساء المدن ونوابهم من اتخاذ إجراءات صارمة حيالهم.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الطرق الرئيسة والفرعية بالمدن والقرى حق للمواطن فكيف يتم التعدي عليها؟!.





وفي سياق متصل، قرر محافظ كفر الشيخ، غلق عدد من المحال بالبرلس وفوه ومطوبس لمخالفاتهم، وغلق ورشة حدادة؛ لعدم اتباع الإجراءات البيئية، ما انعكس بالسلب على صحة الأطفال والمواطنين قاطني المنازل المجاورة وأعلى الورشة.





وقال محافظ كفر الشيخ ، لا تهاون مع المتعدين على حقوق المواطنين ، ولا تهاون مع مسئول يتخاذل في خدمة الأهالي ، معبرًا عن حزنه لعدم إزالة القمامة من الصناديق في البرلس وفوه، وعدم الاهتمام بالنظافة.