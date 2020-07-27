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رياضة

الخطيب: قناة الأهلي ملك القلعة الحمراء ونحصل منها على 20 مليون جنيه سنويا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:28 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد سمير

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن قناة النادي ملك للقلعة الحمراء من خلال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

 

وأضاف "الخطيب"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي أن إدارة النادي لا تتحمل أي تكاليف من مصروفات قناة الأهلي، ولا يدفع فيها مجلس الإدارة جنيها واحدًا.

 

وكشف عن أن الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه في العام من إدارة القناة حتي في حالة الخسارة القناة طبقا للعقد المبرم بينهم.

 

انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده وأسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

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