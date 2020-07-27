أسامة حسني: الأهلي دائما رقم واحد في التمسك بالقيم والمبادئ

أكد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، أن تطوير قناة الأهلي شيء مشرف ومجهود يحترم من مجلس إدارة النادي علي ظهور القناة بشكل عالمي.

وأضاف "حسني"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الاستديو التحليلي" الذي يقدمه أيمن شوقي على قناة الأهلي أن القلعة الحمراء دائما سباقة ويظل الأهلي هو رقم واحد في كل شيء.

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى أن قناة الأهلي يحسب لها ظهورها عام 2008 كأول قناة لنادٍ علي المستوي العربي والأفريقي كما يحسب لها عدم إغلاق أي برنامج لها علي مدار 12 عاما.

وأوضح أن ما يميز الأهلي دائما هو التمسك بالمبادئ والقيم ليتمكن من متابعتها جميع طوائف الشعب المصري من رجال وسيدات وعدم وجود أي لفظ خارج بها.

وانطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده و أسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.