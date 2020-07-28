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أخبار البلد

رسميا.. فرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين وتسليم المقر خلال أيام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين ، أن تاريخ النقيب السابق عبد الستار المليجي انتهى بكارثة تاريخية وهي فرض الحراسة علي نقابة العلميين نتيجة تحديه إرادة المجلس وقانون النقابة وافتعال أزمات بين العلميين وملاحقتهم قضائيا بالباطل وإهدار أموال العلميين هباء منثورا .


وأضاف " أبو عميرة " فى تصريحات ل " صدى البلد " أن الحراسة سيتم تنفيذها وتسليم المقرات خلال أيام بالقوة الجبرية انفاذا للقانون وذلك بعد احتلال المقرات ببلطجية المليجي ووقف المعاشات منذ أكثر من 7اشهر

وقال المهندس صلاح النادي أمين عام نقابه العلميين ، إن محكمة الأمور المستعجلة لجنوب القاهرة قضت بفرض الحراسة علي نقابة العلميين وذلك في الدعوي التي أقامها الأمين العام نظرا للمخالفات المالية والإدارية التي أرتكبها عبدالستار المليجي النقيب السابق. 


وأضاف " النادي " في تصريحات لـ صدي البلد ، أنه سيتم تعيين حارس قضائي علي النقابة وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإجراء الانتخابات بعد استقرار الأحوال. 


وأوضح " آمين النقابة " أنه لجأ إلى رفع قضية فرض الحراسة بعد أن يأس من وجود حل لإدارة النقابة بشكل قانوني بسبب ماقام به النقيب المعزول من بلطجة وأهدار أموال ، وأيضا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد ارتكاب المليجي لمخالفات مالية وإدارية. 

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