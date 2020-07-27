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أخبار العالم

«كومو» يواجه أصحاب وحانات نيويورك: 130 مخالفة في أيام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:04 م
خرق قواعد التباعد
خرق قواعد التباعد الاجتماعي
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محمد علي
صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بأن ولاية نيويورك أصدرت 132 مخالفة للحانات والمطاعم لعدم اتباعها اللوائح المتعلقة بفيروس كورونا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرت "سي إن إن".


وقال إن معظم الانتهاكات صدرت لمؤسسات في مدينة نيويورك.


وأضاف "كومو"، إنه منذ إعادة فتح الحانات والمطاعم خلال الوباء، تم تعليق تراخيص المشروبات الكحولية لدى 40 منشأة نتيجة لانتهاكات تتعلق بالفيروس.


وتعد ولاية نيويورك من أكثر الولايات الأمريكية فيما يخص عدد حالات الإصابة، وتجاوزت الولايات المتحدة الـ 4.3 مليون إصابة، فيما تتسارع الوفيات لتقترب من الـ 150 ألف حالة وفاة.

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