بهاف استوميك.. هاندة ارتشيل تبرز رشاقتها بإطلالة ساحرة

حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رشيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وأبرزت هاندة أرتشيل إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا، مع وضع اللون البيج الفاتح كأحمر شفاه.
فيما اختارت هاندة ارتشيل ارتداء إكسسوارات ناعمة، حيث تزينت بقلادة باللون الذهبي على شكل حلقات متصلة ببعضها البعض.
ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وأبرزت هاندة أرتشيل إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا، مع وضع اللون البيج الفاتح كأحمر شفاه.
فيما اختارت هاندة ارتشيل ارتداء إكسسوارات ناعمة، حيث تزينت بقلادة باللون الذهبي على شكل حلقات متصلة ببعضها البعض.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..