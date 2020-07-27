بهاف استوميك.. هاندة ارتشيل تبرز رشاقتها بإطلالة ساحرة

حرصت

هاندة أرتشيل

صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رشيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

ورفعت

شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وأبرزت





فيما اختارت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا، مع وضع اللون البيج الفاتح كأحمر شفاه.فيما اختارت هاندة ارتشيل ارتداء إكسسوارات ناعمة، حيث تزينت بقلادة باللون الذهبي على شكل حلقات متصلة ببعضها البعض.