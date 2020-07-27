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مرأة

بهاف استوميك.. هاندة ارتشيل تبرز رشاقتها بإطلالة ساحرة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:57 م
هاندة ارتشيل
هاندة ارتشيل
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية هاندة أرتشيل على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رشيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي توب باللون الرمادي الغامق هاف استوميك، وعليه بنطال بيج واسع هاي وسط وعليه حزام باللون البيج، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها بشكل كبير

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ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء على ظهرها  بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وأبرزت هاندة أرتشيل إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا، مع وضع اللون البيج الفاتح كأحمر شفاه.

فيما اختارت هاندة ارتشيل  ارتداء إكسسوارات ناعمة، حيث تزينت بقلادة باللون الذهبي على شكل حلقات متصلة ببعضها البعض.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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🙃 @cihanalpgiray

A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on

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