الحكم على المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي بالسجن 5 و7 سنوات.. والتحريات: المجني عليه توفي على يد أحد أصدقائه بطلق ناري داخل شقة في الزمالك

محكمة الطفل تنطق الحكم على قتلة نجل المذيعة مروة ميمى
التحقيقات : أصدقاء المجنى عليه أكدوا أن المتهم أمسك بمسدس والده
اصدقاء المجنى عليه: فوجئوا بخروج طلقة من المسدس
عاقبت محكمة الطفل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10000 جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن أصدقاء المجنى عليه أكدوا أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن.
وأضاف أصدقاء المجني عليه، أنه عقب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه فى رأسه فسقط قتيلا .
وأوضحت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم ،على الفور تم القاء القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل واحيلوا إلى نيابة الطفل.
وأثارت قضية مقتل ابن الإعلامية مروة ميمي، الرأى العام فى الفترة الأخيرة برصاصة طائشة من سلاح والد أحد أصدقائه داخل شقته بحى الزمالك.
أولى جلسات المحاكمة
حددت محكمة جنح الطفل جلسة ١ يونيو المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي برصاصة طائشة من سلاح والد أحدهم.
تهمة القتل الخطا والشروع فى القتل
ووجهت النيابة للمتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي تهمتي الشروع في القتل والقتل الخطأ للمتهمين بعدما أمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم.
وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين قتل نجل المذيعة مروة ميمي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات؛ أعقبها رفض غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة استئناف المتهمين على تجديد حبسهم وأمرت باستمرار حبسهم.
الاعلامية مروة ميمي تطالب بحق نجلها
وطالبت الإعلامية مروة ميمي بحق ابنها الذي لقي مصرعه برصاصة خرجت من سلاح "طبنجة"والد احد أصدقائه أثناء لهوهما معا.
وكتبت مروة ميمي في أول تعليق لها على الحادث خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلة: "عايزة حق ابني، اقفوا معايا كان رايح يوم اجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كدا، اقفوا معايا كلكو، قلبي اتكسر".
كما كتبت الإعلامية مروة ميمي :" ربنا يحبب فيك خلقه زي ما كنت طيب و بتحب الناس كلها يا حنين".
وتابعت مروة ميمي: "انا مطمنة عليك أوي بعد اللي شوفته امبارح اول مرة اشوف عزا كدا وكمية الناس اللي جتلك كدا يا بني اشوفك فالجنة يا عريس الجنة".
الاعلامية مروة ميمي قتل عمدا وضهرى اتكسر
وقالت الإعلامية مروة ميمي، إن نجلها قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل، وعلقت الإعلامية مروة ميمي قائلة: "وفاة ابني كسرت ضهري وعاوزة حقه القانوني والشرعي".
النيابة تتولى التحقيق فى واقعة مقتل نجل الإعلامية مروة ميمي
وتولت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مقتل نجل المذيعة مروة ميمي بحى الزمالك، واستمعت النيابة إلى أقوال ٣ من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.
وقرر صديق المتهم فى القضية أنه أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وهو ما أكده باقى زملائه خلال التحقيق معهم.
بداية الواقعة
بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بمقتل نجل الاعلامية مروة ميمي الطالب بالصف الأول الثانوي، ١٦ سنة، مصابا بطلق نارى بالرأس، أثناء مزاحه بالسلاح مع ٣ من أصدقائه داخل شقة أحدهم الكائنة فى شارع يحيى إبراهيم بالزمالك، حيث خرجت طلقة طائشة من سلاح والد أحدهم لتستقر فى الشاب وتوفى فى الحال.
تم ضبط أصدقاء القتيل الثلاثة لسؤالهم حول الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى امرت باحالتهم لمحكمة جنح الطفل قب انتهاء التحقيقات.