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محافظ البحر الأحمر يعلن خبرا سارا: المحافظة تسجل صفر كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:16 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن هناك إقبال داخلى على المحافظة قبل فترة العيد، موضحًا أن الرحلات الخارجية من بيلاروسيا وصربيا وأوكرانيا بمعدلات معقولة جدا؛ موضحا أن المحافظة حققت صفر كورونا، منذ أسبوع، مؤكدًا أنه لم تحدث أي إصابة للسياح العائدين إلى بلادهم.

وأضاف  محافظ البحر الأحمر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه تم البدء في نقل قاطنى مناطق الخطورة الداهمة بجبل العفش إلى بديل العشوائيات بالغردقة، مشيرًا إلى أنه تتم عملية الإزالة للمنطقة داهمة الخطورة فور نقل السكان.

وأوضح  محافظ البحر الأحمر أن المواطنين الذين تم نقلهم كانوا يقطنون في مناطق غير آدمية، مردفًا: "المواطن الذى يتم نقله لمكان آدمى يكون له مكان وشئ يتم به وسلوكه يتغير بالمكان الذى يعيش فيه".

وتابع  محافظ البحر الأحمر: «رأس غارب بها 513 منزل سيتم نقلهم بعد العيد، وكذلك سفاجا بها 174 منزل وشلاتين 1500 منزل وحلايب 500 منزل"، مشددا على أن ملف تطوير العشوائيات يخظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي يتابع بنفسه ».

واستطرد محافظ البحر الأحمرأن هناك 1.46 مليار جنيه حجم تكاليف تطوير العشوائيات في البحر الأحمر.
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