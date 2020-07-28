أهم الأخبار: 5 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى.. وانطلاق قناة النادي الأهلي بعد التطوير

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..









السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية".









رئيس الوزراء: إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس وحتى الاثنين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.









بالصور.. انطلاق قناة النادي الأهلي بعد التطوير

انطلقت احتفالية افتتاح قناة الأهلي بعد تطويرها، اليوم الاثنين، بإذاعة النشيد الوطني لمصر، وعزف أوركسترا سيمفوني من دار الأوبرا المصرية لأغنية "قوم يا أهلي"، لينطلق بث القناة رسميًا.









تجديد حبس علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر، ومتهم ثالث، 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.









بموقف مع عبد الحليم.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة لتحيي ذكري والدها الفنان الراحل فريد شوقي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









البرلمان يحسم الجدل.. صاحب العقار يتحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء

أثيرت حالة من اللغط بين المواطنين، بشأن المخاطبين بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فالبعض يفسر القانون على أن صاحب العقار هو المسؤول عن التصالح، فيما يفسر البعض الآخر بأن المستفيد من العين هو المسؤول عن التصالح.









4 مقترحات وتأجيل.. السودان يقدم طلبا غير مسبوق في مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الاثنين، إن أكثر الموضوعات تعقيدًا في مفاوضات سد النهضة في الفترة السابقة كانت في الجانب القانوني وليس الجوانب الفنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.