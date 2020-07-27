بموقف مع عبد الحليم.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة لتحيي ذكري والدها الفنان الراحل فريد شوقي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
ونشرت رانيا صورة لوالدها برفقة عبد الحليم من أحد الأفلام القديمة وكتبت معلقة على الصورة: "في مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا لكن للاسف المشروع لم يتم".
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رانيا فريد شوقي تنشر صورة مع أولاد شقيقتها.. شاهد 21/07/2020 08:23 م نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لها مع اولاد شقيقتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات ....
وأضافت: النهاردة الذكري ٢٢ لوفاة ابويا اطيب واحن اب وحشتيني اوي اوي الحياة بتستمر لكن حياة بلا حياة.
وحازت الصورة علي تفاعل المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي:
الله يرحمه، كان فنان جميل، تعيشي وتفتكري.