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فن

بموقف مع عبد الحليم.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:00 م
فريد شوقي و عبد الحليم
فريد شوقي و عبد الحليم
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى صورة  لتحيي ذكري والدها الفنان الراحل فريد شوقي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونشرت رانيا  صورة لوالدها برفقة عبد الحليم من أحد الأفلام القديمة وكتبت معلقة على الصورة: "في مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا لكن للاسف المشروع لم يتم".

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 وأضافت: النهاردة الذكري ٢٢ لوفاة ابويا اطيب واحن اب وحشتيني اوي اوي الحياة بتستمر لكن حياة بلا حياة.

وحازت الصورة علي تفاعل المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي:

الله يرحمه، كان فنان جميل، تعيشي وتفتكري. 

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