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فن

رانيا فريد شوقى تحيى ذكرى رحيل فاروق الفيشاوى بكلمات مؤثرة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:35 م
رانيا فريد شوقى
رانيا فريد شوقى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحيى فيه الذكرى الاولى للفنانة الراحل فاروق الفيشاوى. 

وقالت رانيا : "25 يوليو الذكرى السنوية الأولى لروقة، زي ما كل الوسط الفني كان بيقوله، الإنسان أوي والنجم فاروق الفيشاوي، وحشتنا أوي يا روقة. 

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واضافت رانيا: "وحشتني ضحكتك وحكاياتك عن بابا وانت بتحكيها بمنتهي خفة الدم والحب، كنت ببقى في منتهى السعادة وأنا بسمع وأحس إن أبويا لسه موجود"، وتابعت : "فاروق الفيشاوي من أجدع وأكرم وأطيب الناس في الوسط الفني الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة". 
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