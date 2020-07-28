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أخبار العالم

تركيا تستفز إسبانيا.. آيا صوفيا للمسلمين فقط

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:36 ص
آيا صوفيا
آيا صوفيا
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القسم الخارجي
رد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على انتقادات نظيرته الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، بشأن آيا صوفيا الذي تحول إلى مسجد، ومطالبتها تركيا بجعله جزءا من التراث العالمي الذي تشترك فيه الإنسانية.

وفي تصريح استفزازي، قال جاويش أوغلو إن آيا صوفيا ليس بالمنزل المشترك، مستنكرا رد فعل اليونان على تحويل أيا صوفيا إلى مسجد وحرق العلم التركي في مدينة سلانيك، قائلا: "ليس من الممكن استيعاب وتفهم رد فعل اليونان، فاليونان تتصرف وكأن جزءا من أملاكها قد تم شراؤه". 

وكانت إسبانيا وجهت انتقادا ضمنيا، إلى تركيا، بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

ووفقًا لـ"رويترز"، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، إن من المهم أن يظل آيا صوفيا جزءا من التراث العالمي الذي تشترك فيه الإنسانية، ويتم الحفاظ على روح معلمه.

وكانت المحكمة الإدارية العليا التركية ألغت قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وقوبل قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، بانتقادات ورفض كبير من الدول، حيث حاول من خلاله أردوغان العودة إلى الإمبراطورية العثمانية والتأكيد على مدى ديكتاتوريته.
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