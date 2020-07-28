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اقتصاد

في 7 أشهر.. البنك المركزي: تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي لـ 27.3 مليار دولار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:59 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلي 2.2 مليار دولار مسجلا 27.3 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يوليو من العام المالي 2019/ 2020 ، مقارنة ب ـ12.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن مؤشرات ميزان المدفوعات عن الفترة من مارس حتي يوليو من العام المالي الماضي، إن أبرز الصادرات التي شهدت ارتفاعا كنت في الذهب و أجهزة الاستقبال للاذاعة والتلفزيون  والأدوية والأمصال واللقاحات و أصناف الصيدلية والمركبات غير العضوية.

وذكر البنك إنه خلال الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري بلغت الصادرات السلعية غير البترولية 4.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة، بالاضافة لتراجع المدفوعات علي الوادات السلعية غير البترولية بمقدار 939.6 مليار دولار مسجلة 40.9 مليار دولار مقارنة بـ41,9 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي، وتمثلت أبرز الواردات المنخفضة في الحديد الزهر الصب و الفحم و قطع غيار السيارات والجرارات و أجزاء من قطع غيار الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والأدوية.

وانخفضت الوارادت غير البترولية بمعدل 3.2% مسجلة 13.7 مليار دولار مقارنة ب14.2 مليار دولار في الفترة المناظرة.

وفي سياق متصل ارتفعت التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 3.3 مليار دولار مسجلة 21.5 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي مقارنة بـ18.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 18.3%.

ووصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 7.9 مليار دولار بزيادة بلغت 1.7 مليار دولار عن الفترة السابقة من العام المالي قبل الماضي مسجلة 6.2 مليار دولار .
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