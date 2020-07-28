AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:51 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
Advertisements
محمد رشاد
نفى إسلام حسن شحاتة نجل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، حقيقة المفاوضات بين والده وقناة الأهلي.

وقال إسلام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت  إنه لا يعرف السبب وراء انتشار هذه الشائعة.

وأردف: "حسن شحاتة لم يفكر في العمل في الأهلي، لأنه مرتبط بجماهير الزمالك ويحترمهم، كما أنه يدرك جيدا حالة الاحتقان السائدة في الوسط الرياضي حاليا".

واختتم إسلام كاشفا أن "المعلم" لم يستقر بعد على الخطوة المقبلة سواء العودة للتدريب أو تحليل المباريات، مؤكدا أن والده ابتعد عن الوسط الرياضي في الوقت الراهن.

وكانت أنباء قد ترددت أخيرا عن انضمام حسن شحاتة لطاقم التحليل الفني في قناة الأهلي بعد تطويرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يستعين بخبرات حسن شحاتة في الزمالك

معتز الخصوصى يكتب: فتنة القرن الأفريقى

بعد خلافه مع مرتضى منصور.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي

ترشيحاتنا

وفاة الفنان الكوميدي خلف ضيدان بـ فيروس كورونا

محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم أفطرته في رمضان.. دار الإفتاء توضح

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد

عاش أعزب وفقد سمعه ولم يحضر جنازته أحد .. محطات في حياة زكي رستم

جمع 1.2 مليار جنيه.. تفاصيل نصب ريان الشرقية الجديد على المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة