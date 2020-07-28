إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

نفى إسلام حسن شحاتة نجل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، حقيقة المفاوضات بين والده وقناة الأهلي.





وقال إسلام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إنه لا يعرف السبب وراء انتشار هذه الشائعة.





وأردف: "حسن شحاتة لم يفكر في العمل في الأهلي، لأنه مرتبط بجماهير الزمالك ويحترمهم، كما أنه يدرك جيدا حالة الاحتقان السائدة في الوسط الرياضي حاليا".





واختتم إسلام كاشفا أن "المعلم" لم يستقر بعد على الخطوة المقبلة سواء العودة للتدريب أو تحليل المباريات، مؤكدا أن والده ابتعد عن الوسط الرياضي في الوقت الراهن.





وكانت أنباء قد ترددت أخيرا عن انضمام حسن شحاتة لطاقم التحليل الفني في قناة الأهلي بعد تطويرها.