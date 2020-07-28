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أخبار العالم

حزب تركي: اقتصاد البلاد شهد أسوأ فتراته خلال السنوات الخمس الأخيرة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:09 ص
حزب الخير التركي
حزب "الخير" التركي
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أ ش أ
أكد حزب "الخير" التركي، بزعامة ميرال أكشنار، أن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال رئيس سياسات التنمية بحزب "الخير" التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، إن إحصاءات البطالة ومعدل النمو على مدار تاريخ تركيا وفقا لما نشرته هيئة الإحصاء التركية، أشارت إلى أن الاقتصاد التركي شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الفترة بين عامي 2015 و2020.

وذكر تاتلي أوغلو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة اتجهت تركيا نحو الهبوط عوضا عن الصعود، لافتا إلى أنه تم استنزاف إمكانات الدولة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن اللجان الاقتصادية بحزب الخير طرحت رؤياها ومقترحاتها للحل بمشاركة كل من نائب حزب الخير عن مدينة بورصا إسماعيل تاتلي أوغلو، ونائب حزب الخير عن مدينة أرضروم، ناجي جينيسلي، ونائب الحزب عن مدينة مرسين ورئيس لجنة الأخلاقيات والديمقراطية داخل الحزب زكي هاكان سيدالي، ونائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا.

وصرح أوبا بأن احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار وأن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار، إذا ما تم استثناء الالتزامات الإجبارية، مؤكدا أن هذا الاحتياطي سيمكن البنوك من المضي قدما لفترة أقصاها ثمانية أشهر.
وأضاف أوبا أن عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، مفيدا بأنه لا يمكن مواصلة عملية انصهار الاحتياطي النقدي.
وشدد نائب "حزب" الخير عن مدينة أرضروم، ناجي جينيسلي، على ضرورة عدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة وضريبة استهلاك خاص من الغاز الطبيعي في المدن التركية الشديدة البرودة.
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