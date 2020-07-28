ناعية حسن عطية.. مؤسسة «س» تطلق اسمه على الدورة الخامسة من مسرح الجنوب

واضاف ان ادارة المؤسسة قررت تكريم و إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب.

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و (سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).