ناعية حسن عطية.. مؤسسة «س» تطلق اسمه على الدورة الخامسة من مسرح الجنوب

نعت مؤسسة س للثقافة والإبداع، الكاتب والناقد الفنى الكبير د. حسن عطية الذي وافته المنية مساء الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وقال الكاتب الصحفي هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة أن الراحل د. حسن عطية هو واحد من أهم النقاد المسرحيين فى الوطن العربى كما انه الاب الروحي لشباب المسرحيين وله اعمال وانجازات كثيرة فى مجال المسرح المصرى والعربى والعالمى وكان له دورا كبيرا فى نجاح عدد كبير من المهرجانات وعلى رأسها المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذي كان يتولى فيه منصب رئيس اللجنة العليا للمهرجان.
واضاف ان ادارة المؤسسة قررت تكريم و إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب.
يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالى للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات منها (الثابت والمتغير: دراسات فى المسرح والتراث) و (سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ فى السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلى: ملح الأرض وحلوها).