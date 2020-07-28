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رياضة

رابع مبارياته الودية.. المصري يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش في برج العرب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:37 ص
لقاء المصري مع نظيره
لقاء المصري مع نظيره طلائع الجيش
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كتب محمد الغزاوى
تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة الودية الودية التي جمعت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب وأدارها الحكم الدولي محمود البنا ومعه ماجد المليجي وعلي علاء وذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي يجريها الفريقين ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام في السادس من أغسطس المقبل.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، خاض من خلالها طارق العشري ، المدير الفني، المباراة، بتشكيلته الأساسية التي خاضت مع باقي اللاعبين مرانًا بدنيًا شاقًا للغاية يسعى من خلاله الجهاز الفني للوصول باللياقة البدنية للاعبين إلى مستوياتها المثلى قبل انطلاق بطولة الدوري.

بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي لخط الظهر ، فريد شوقي ، اسلام عطية ، سعيدو سيمبوريه كثلاثي خط وسط مدافع ، يتقدمهم الثنائي أحمد ياسر ، محمد جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي.


وفي المقابل لعب طلائع الجيش بتشكيل مكون من محمد بسام لحراسة المرمى ، أحمد زولا ، أحمد سامي ، علي الفيل ، محمد ناصف لخط الظهر ، محمد أشرف ، مهند لاشين كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي عمار حمدي ، أحمد سمير ، كريم طارق خلف رأس الحربة الوحيد ناصر منسي.

بدأت المباراة بضغط هجومي من فريق طلائع الجيش الذي أتيحت له أكثر من فرصة خطرة على مدار النصف ساعة الأولى من الشوط والتي تحمل خلالها دفاع المصري ومن ورائه الحارس أحمد مسعود عبء هجمات طلائع الجيش، في المقابل اعتمد المصري على الهجمات المرتدة التي نجح من خلالها محمد جابر في الانفراد بمرمى الطلائع مرتين ، حيث شتت علي الفيل مدافع الجيش الكرة في إحداهما.

وانقذ أحمد عبد الرحمن مدافع الجيش الآخر الكرة الثانية قبل أن تتجاوز خط المرمى ، كما كان لأحمد ياسر نصيبًا من الخطورة على المرمى في الدقيقة الاربعين عندما سدد كرة قوية أخرجها الحارس محمد بسام بصعوبة.

وواصل نجم المباراة الحارس أحمد مسعود تألقه عندما نجح في التصدي لتسديدة محمد أشرف الصاروخية مبعدًا إياها إلى ركنية ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني دفع طارق العشري بـ عمرو موسى بديلًا لسعيدو سيمبوريه ، ويتحسن الأداء الهجومي للمصري وتحتسب له أكثر من ركنية ، وينال كريم طارق وعمار حمدي ومحمد اشرف لاعبي الطلائع ثلاثة إنذارات متتالية للخشونة ، ويدفع الكابتن طارق العشري بالثلاثي عمر كمال وحسن علي واحمد عادل ميسي ومن بعدهم ايزي ايميكا بدلا من أحمد ياسر ومحمد جابر واسلام عطية وفريد شوقي.

فيما دفع عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش بعدد من التغييرات ، ويهدر البديل الرواندي كيفين موهيري مهاجم الطلائع فرصة هدف أكيد في الدقيقة السابعة والثلاثين ، وانقذ محمد بسام تسديدة قوية من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الرابعة والأربعين ، وينال حسن علي إنذارا للخشونة يطلق بعده حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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