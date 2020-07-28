أحمد حسن يستعيد ذكرياته مع كأس العالم للقارات

استعاد أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق ذكرياته مع مباراة المنتخب المصري والمكسيك في كاس العالم للقارات عام 199‪9





ونشر أحمد حسن عبر حسابه بإنستجرام فيديو إحرازه أحد أهداف المباراة وعلق قائلا " زي النهاردة من 21 سنة مصر و المكسيك 2/2 كأس العالم للقارات يااااااااه أيام ".





وسبق أن أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.









ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.





