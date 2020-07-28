السفارة الأمريكية تدعو حكومة الوفاق الليبية لـ تسريح الميليشيات ونزع السلاح

دعت السفارة الأمربكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكومة الوفاق لتسريح {الميليشيات العنيفة} ونزع سلاحها وإعادة دمجها.





وشددت السفارة الأمريكية في ليبيا على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي الليبية.





وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي, إننا نرصد تحركات المرتزقة والارهابيين الذي تنقلهم تركيا إلي ليبيا.





وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تغامر بوجود قواتها على الأراضي الليبية.





وأوضح العميد خالد المحجوب أن القوات المرتزقة التركية يصل عددها في منطقة طرابلس فوق ال 5000 مرتزق ونحن نرصد تحركاتهم بالكامل.





وأشار إلي أن هناك مناطق أخري بها قوات تركية مرتزقة، ولكنها لا تستطيع الظهور بشكل كامل حتي لا يتم تدميرها لانهم لا يمتلكون قوات جوية تحميهم.