بالشمرة والبابونج .. خطوات سريعة لتهدئة مغص الرضيع

المغص محبط ومخيف للآباء والأمهات الذين لديهم طفل جديد. وإلا فإن الأطفال الأصحاء المصابين بالمغص يمكنهم البكاء لمدة ثلاث ساعات على الأقل في اليوم ويحدث ذلك ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع دون سبب معروف.





وفقا لما نشره موقع mediacl news today، أنه في الماضي ، تكهن الأطباء بأن المغص سببه رضيع يعاني من ألم في المعدة أو اضطراب ، على الرغم من عدم إثبات ذلك ، حيث يستخدم العديد من الآباء الماء المنسكب ، أو الماء الممزوج بالأعشاب ، لتهدئة معدة الطفل المضطربة ، وقد أصبحت شائعة لدى بعض الآباء وأنصار الطب البديل أو العشبي.





ومع ذلك ، يجب على الآباء الذين يفكرون في استخدام الماء العذب كعلاج للمغص استشارة طبيب الأطفال أولًا.



ما هو المغص؟

الماء هو نوع من العلاجات العشبية التي يمكن استخدامها لعلاج المغص عند الرضع.

المغص هو حالة تؤدي إلى بكاء الرضيع الذي يتمتع بصحة جيدة وتغذية جيدة لمدة 3 ساعات أو أكثر يوميًا لمدة 3 أيام أو أكثر في الأسبوع.





سيبكي الأطفال المصابون بالمغص بشكل لا يطاق وقد يثبتون قبضاتهم ويثنون أرجلهم خلال نوبات البكاء.

يبدأ المغص عندما يبلغ الطفل حوالي 2-3 أسابيع وقد يستمر حتى يبلغ الطفل 4 شهور.

لا يعرف الأطباء السبب الدقيق للمغص ، لكن أحد التفسيرات هو أن بعض الأطفال أكثر حساسية للتحفيز من بيئتهم عن غيرهم. هذا التحفيز الزائد يسبب لهم الإجهاد ، مما يجعلهم يبكون.

عندما يكبر الأطفال قليلًا ، يصبحون أكثر قدرة على تهدئة أنفسهم والبكاء بشكل أقل. يمكن أن تتسبب الحالات الأخرى ، مثل الغازات ، في بكاء الطفل بطريقة مشابهة لطفل مصاب بالمغص.

ما هي المياه النقية؟

الماء Gripe هو مزيج من الماء وصودا الخبز والأعشاب التي يستخدمها العديد من الآباء كعلاج لاضطرابات المغص والمعدة عند الأطفال.

تحتوي معظم المياه العذبة المتاحة تجاريًا على مزيج من الأعشاب التالية:

الشمرة

زنجبيل

البابونج

بلسم الليمون

يعتقد الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون الماء المسك لتهدئة المغص أن سبب المغص هو مشاكل في المعدة أو غازات. من الناحية النظرية ، يجب أن تساعد هذه الأعشاب في تخفيف الغازات ، وبالتالي التخفيف من الانزعاج الذي يتسبب في بكاء الطفل.

الماء الجريب موجود منذ فترة طويلة. تم استخدامه لأول مرة في أربعينيات القرن التاسع عشر في إنجلترا لعلاج مرض الملاريا المعروف باسم حمى الفين . أصبح الخليط الأصلي من صودا الخبز والأعشاب شائعًا لدى الأمهات والمربيات البريطانية بحلول خمسينيات القرن التاسع عشر. يعتقد الكثيرون أن الماء المنسكب ساعد على تهدئة الجنين.

مكونات

عادةً ما يحتوي الماء المنسكب على مزيج من الأعشاب المختلفة ، بما في ذلك الزنجبيل والشمر وبلسم الليمون.

تختلف المكونات في ماء الجريش باختلاف العلامة التجارية. تحتوي جميع المياه المشوية على خليط من الأعشاب والمياه. يشمل معظمها بيكربونات الصوديوم.

قد تتضمن المكونات الإضافية مزيجًا مما يلي:

زيت الشبت

زيت الشمر

نبات الصبار

بلسم الليمون

زنجبيل

المواد الحافظة للنضارة

عند اختيار مياه الشرب ، يجب على الآباء قراءة المكونات المدرجة. تتضمن بعض المكونات التي يجب تجنبها ما يلي:

الغلوتين ، مثل القمح

منتجات الألبان

السكروز

الكحول

يمكن أن يتسبب القمح أو منتجات الألبان في اضطراب المعدة عند الأطفال ، وقد يؤدي السكروز إلى تسوس الأسنان للأطفال الرضع الذين يعانون من أسنان الطفل ، ويمكن أن يسبب الكحول مشاكل في النمو عند الأطفال.

أيضًا ، نظرًا لتصنيف مياه الجريب كمكمل وليس دواء ، لا يتم تنظيمها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). هذا يعني أنه لا يوجد ضمان بأن أي منتج سيحتوي على المكونات المدرجة على الملصق الخاص به.



كيف يتم استخدام الماء العذب؟

قبل استخدام الماء العذب ، يجب على الوالدين التحقق أولًا من طبيب الأطفال. إذا أعطى طبيب الأطفال كل شيء واضحًا ، فيجب على الوالدين عندئذٍ قراءة التعليمات على ماء الشرب. ستشمل التعليمات معلومات عن كمية الماء الذي يجب إعطاؤه للطفل.

من الأفضل إعطاء الطفل الماء المسحوق دون خلطه بأي شيء آخر ، مثل حليب الثدي أو الحليب الصناعي. يحب معظم الأطفال الطعم الحلو لمياه الشرب ولا يبصقونها كما يفعلون مع بعض الأدوية الأخرى.

يجب على الآباء اتباع التعليمات حسب توجيهات العبوة وطبيب الأطفال.



المخاطر والمنافع

على الرغم من أن معظم تركيبات المياه النقية آمنة بشكل عام ، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة بالمياه النقية. على الرغم من شعبيتها لآلام المغص والغاز ، لم تظهر أي دراسات كافية أن الماء المنعش فعال في تخفيف آلام المعدة.

قد تتضمن مخاطر استخدام المياه النقية ما يلي:

قد يسبب رد فعل تحسسي

قد يدخل البكتيريا في الجهاز الهضمي للطفل

إذا أُعطيت المياه بعد وقت قصير جدًا من الولادة ، فقد تعيق مياه الرضاعة الرضاعة الطبيعية وتؤخر إمداد اللبن

لذا ، بينما يقبل العديد من الأشخاص الأدلة القصصية القائلة بأن الماء المنسكب قد يخفف من صرخات الأطفال حديثي الولادة ويدعم استخدامه ، يجب على الآباء التفكير فيما إذا كانت المخاطر تفوق أي فوائد ملحوظة.

أيضًا ، نظرًا لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا توافق على استخدام الماء المغلي للمغص ، أو أي حالة أخرى ، فإنها لا تخضع لنفس اللوائح مثل الأدوية.



هل هناك بدائل لمياه الشرب؟

تشتمل خيارات العلاج الأخرى على الضغط اللطيف على بطن الطفل والتقطيع.

نظرًا لأن العديد من المهنيين الطبيين يحذرون من استخدام مياه الشرب ، فقد يرغب الآباء في التفكير في طرق بديلة لتهدئة طفلهم.

تشمل الطرق الأخرى:

تقميط الطفل

تطبيق ضغط لطيف على بطن الطفل

فرك بطن الطفل في حركات دائرية لطيفة للمساعدة في حل الغازات

إذا كنت تتغذى على الحليب الصناعي ، ففكر في التحول إلى علامة تجارية ألطف وفقًا لتوجيهات طبيب الأطفال

في حالة الرضاعة الطبيعية ، قد ترغب الأم في تغيير نظامها الغذائي لإزالة الأطعمة التي قد تسبب الغازات أو اضطرابات في المعدة ، مثل الأطعمة الحارة ، ومنتجات الألبان ، وبعض الخضروات

تشتيت الطفل

يحاول الضوضاء البيضاء

هناك منتجات أخرى متاحة ، مثل قطرات الغاز ، التي يستخدمها بعض الآباء. ومع ذلك ، لا يوجد دليل لإثبات أن هذه المنتجات مناسبة بشكل أفضل لطفل معين من الماء العذب. يجب على الآباء دائمًا استشارة طبيب الأطفال قبل استخدام أي علاج عشبي.

بغض النظر عن ما يختاره الوالد ، فإن الفترة المصابة في حياة الطفل ستمر. على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه إلى الأبد بينما يعاني الطفل من المغص ، إلا أنه غالبًا ما يزول من تلقاء نفسه عند بلوغ الطفل ٣ إلى ٤ أشهر.