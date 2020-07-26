هذا النوع من اللحوم يناسب الأطفال في عمر عام





وعن مقدار تناول الطفل اللحم البتلو فمن لعام لعامين مقدار 25 جرام لحم أحمر فقط مرة واحدة في اليوم .

من 3 سنوات حتى 5 سنوات مقدار 50 جرام فقط مرة واحدة يوميا (قطعة واحدة حجم أصابع يده فقط ) .





هي اضمن اللحوم لان الجسم يأخذ الفائدة كلها كما ان اللحم البتلو لاتسبب زيادة النقرس او البكتيريا معدي .