AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هذا النوع من اللحوم يناسب الأطفال في عمر عام

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تخشي الكثير من الامهات تناول اللحوم للاطفال في العيد ، وقد اكدت الدكتورة سماءح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان اللحم الأحمر مسموح به للأطفال عنده اتمامه 

 وقالت سماح مسموح اللحم للاطفال قبل عام وكن بشروط  وهي إن  يكون  اللحم بتلو لأنه سهل الهضم وأقل دهون مشبعة وينضج سريعا والغرض منها التدريج والتعامل مع معدة الطفل وجهازه الهضمي برفق لأنه ضعيفا لذلك نبدأ بالخضار ثم الفاكة ثم تدخل اللحوم تدريجيا اللحم الأبيض مثل الدواجن  لأنه أخف وأسهل هضما وأقل دهونا ثم اللحم الأحمر يعني التدريج مهم جدا في الأكل .


وعن مقدار تناول الطفل اللحم البتلو  فمن لعام لعامين  مقدار 25 جرام لحم أحمر فقط مرة واحدة في اليوم . 
من 3 سنوات حتى 5 سنوات مقدار 50 جرام فقط مرة واحدة يوميا (قطعة واحدة حجم أصابع يده فقط ) . 

هي اضمن اللحوم لان الجسم يأخذ الفائدة كلها كما ان اللحم البتلو لاتسبب زيادة النقرس  او البكتيريا معدي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. 5 محظورات قبل شراء وتخزين اللحم

بكمية لا تزيد على 150 جراما في اليوم.. استشاري تغذية علاجية: البتلو أفضل أنواع اللحوم لمرضى القلب

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

ترشيحاتنا

زيادات تصل لـ 1225 جنيها ومنح بالجملة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المهن الطبية بعد موافقة النواب

سلاح الجو الليبي يدمّر 3 دبابات تركية في غرب سرت

توجه لوحدة المرور في أسرع وقت.. رسالة من الداخلية لقائدي السيارات ..فيديو

الجيش الليبي: سماء ليبيا مباحة ونحتاج إلى منظومة دفاع قوي

محلية النواب: تعديل قانون المخالفات وارد من أجل مصلحة المواطن

إصابة لـ دانيلو وديبالا.. يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بهدف رونالدو في الدوري الإيطالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز