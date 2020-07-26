هذا النوع من اللحوم يناسب الأطفال في عمر عام

تخشي الكثير من الامهات تناول اللحوم للاطفال في العيد ، وقد اكدت الدكتورة سماءح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ان اللحم الأحمر مسموح به للأطفال عنده اتمامه
وقالت سماح مسموح اللحم للاطفال قبل عام وكن بشروط وهي إن يكون اللحم بتلو لأنه سهل الهضم وأقل دهون مشبعة وينضج سريعا والغرض منها التدريج والتعامل مع معدة الطفل وجهازه الهضمي برفق لأنه ضعيفا لذلك نبدأ بالخضار ثم الفاكة ثم تدخل اللحوم تدريجيا اللحم الأبيض مثل الدواجن لأنه أخف وأسهل هضما وأقل دهونا ثم اللحم الأحمر يعني التدريج مهم جدا في الأكل .
وعن مقدار تناول الطفل اللحم البتلو فمن لعام لعامين مقدار 25 جرام لحم أحمر فقط مرة واحدة في اليوم .
من 3 سنوات حتى 5 سنوات مقدار 50 جرام فقط مرة واحدة يوميا (قطعة واحدة حجم أصابع يده فقط ) .
هي اضمن اللحوم لان الجسم يأخذ الفائدة كلها كما ان اللحم البتلو لاتسبب زيادة النقرس او البكتيريا معدي .