AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا.. البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لـ ألميريا خلفًا لجوتي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء أشرف
أعلن نادي ألميريا بدوري الدرجة الثانية الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تعيين البرتغالي جوزيه جوميز، مدربًا للفريق، خلفًا  لـ جوتي هيرنانديز.

وأقيل جوتي من منصبه، الشهر الماضي، بعد الهزيمة على أرضه أمام ألكوركون بهدف دون رد.

وكتب الحساب الرسمي لألميريا عبر "تويتر": "مرحبًا جوزيه جوميز! المدير الفني الجديد سيقود الفريق في معركة التصفيات المؤهلة.. نتمنى لك التوفيق.

ووقع جوميز على عقد تدريب ألميريا لمدة موسم، لينتهى عقده في يونيو 2021، حيث سيتولى مسؤولية قيادة الفريق في مشوار الصعود لليجا.

ويحتل ألميريا المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 64 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ويسكا الأول.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير.. الهلال يجدد عقد أهم لاعبيه

الاسماعيلي يفاضل بين البنزرتي وجوزيه جوميز لتولي مهمة الفريق

فريق تركي آل الشيخ.. إقالة جوتي مدرب ألميريا من منصبه

تركي آل الشيخ يظهر مهاراته في "حمام سباحة"

السد القطري يقطع الطريق على برشلونة بتجديد عقد تشافي

بقميص نادي ألميريا ... تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة

ترشيحاتنا

استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يواجه طنطا اليوم وديا

الرُّقيّ كما عودنا.. نبيل الحلفاوي يعلق على افتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد

حسب وصيته.. جنازة مشالي طبيب الغلابة من منطقة التمساح في إيتاي البارود

أحمد البابلي: طرح فيلم ورقة جمعية بدور العرض السينمائي بعد زيادة نسبة الإشغال

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-7-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

AdvertisementS

نادي الزمالك ينعى الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

أخبار الرياضة| آخر التصريحات الكروية لـ طبيب الغلابة.. قطع الإرسال عن رئيس نادي الزمالك.. وخطة عودة مباريات الدوري

الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف هجوم مدرب منتخب مصر الأسبق على لاعبي القلعة الحمراء

إسلام حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمام المعلم لقناة الأهلي.. فيديو

رسميًا.. البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لـ ألميريا خلفًا لجوتي

استعدادا للدوري.. الأهلي يواجه الجونة بالتتش اليوم وديا

قدمت مساعدة مالية للأهلي.. حسام غالي: واقعة إلقاء القميص في توتنهام نتيجة لسوء معاملتي

محمد صلاح شرف مصر.. وحزين لتوقف الدوري| آخر التصريحات الرياضية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي

استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يواجه طنطا اليوم وديا

في ثوبها الجديد.. رانيا علواني تحتفل بإطلاق قناة الأهلي

أبرزها استئناف الدوري وتحدي أندية إسبانيا وإيطاليا.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك عقب إغلاق باب التسجيل فى الجمعية العمومية

يتخطى المليون جنيه.. "الشرقية للدخان" يشيد بقرار الأهلي تسديد حق رعاية حسين الشحات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة مسلسل نور.. صور جديدة من حفل زفاف سنجول أودن

سامسونج تطلق أرخص هاتف ذكي بـ 1200 جنيه فقط.. تعرف على المواصفات.. صور

هيونداي سنتافي تحصل على حزمة N بيرفورمانس.. صور