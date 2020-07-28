رسميًا.. البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لـ ألميريا خلفًا لجوتي

وأقيل جوتي من منصبه، الشهر الماضي، بعد الهزيمة على أرضه أمام ألكوركون بهدف دون رد.

وكتب الحساب الرسمي لألميريا عبر "تويتر": "مرحبًا جوزيه جوميز! المدير الفني الجديد سيقود الفريق في معركة التصفيات المؤهلة.. نتمنى لك التوفيق.





ووقع جوميز على عقد تدريب ألميريا لمدة موسم، لينتهى عقده في يونيو 2021، حيث سيتولى مسؤولية قيادة الفريق في مشوار الصعود لليجا.





ويحتل ألميريا المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 64 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ويسكا الأول.



















