في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. 5 فيروسات لهذا المرض تعرف علي أعراضهم

يحدث ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب التهاب الكبد الفيروسي ، في جميع أنحاء العالم ، مع 300 مليون شخص مصاب بالمرض ، غير مدركين لحالتهم من العدوى.





وفي عام 2016 ، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة "القضاء على التهاب الكبد بحلول عام 2030، في عام 2020 ، في اليوم العالمي لالتهاب الكبد (28 يوليو) ، كان الموضوع هو "البحث عن الملايين المفقودين". الفحص والكشف المبكر هما السبيلان الوحيدان لمعالجة هذا القاتل الصامت ، لأن تلف الكبد في التهاب الكبد الفيروسي المزمن يتطور دون أعراض حتى يصل إلى مرحلة المرض النهائية ، إما سرطان الكبد أو تليف الكبد. ومع ذلك ، فإن التطعيم متاح لفيروسات التهاب الكبد A و B.









يعتقد الكثير من الناس عن طريق الخطأ أن التهاب الكبد يعني التهاب الكبد الفيروسي ، وأن جميع أشكال التهاب الكبد معدية. في الواقع ، تشير كلمة التهاب الكبد إلى أي التهاب في الكبد - تهيج أو تورم خلايا الكبد من أي سبب. يمكن أن يكون التهاب الكبد حادًا (التهاب الكبد الذي يظهر مع المرض - اليرقان ، الحمى ، التقيؤ) أو مزمن (التهاب الكبد الذي يستمر لأكثر من ستة أشهر ، ولكن بدون أعراض بشكل أساسي) وله أسباب عديدة مختلفة.





عادة ما يكون ناتجًا عن مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم فيروسات "الكبد" (بما في ذلك الكبد ،) ، بما في ذلك A و B و C و D و E. فيروس) أو جدري الماء (فيروس الحماق).





يشير التهاب الكبد أيضًا إلى التهاب الكبد الناجم عن تعاطي المخدرات والكحول أو السموم في البيئة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يصاب الأشخاص بالتهاب الكبد لأسباب أخرى مثل تراكم الدهون في الكبد يسمى "التهاب الكبد الدهني في الكبد" أو NASH (التهاب الكبد الدهني غير الكحولي) أو عملية المناعة الذاتية التي يصنع فيها جسم الشخص أجسامًا مضادة تهاجم الكبد (التهاب الكبد المناعي الذاتي).





التهاب الكبد الفيروسي شائع، و لا يتم تشخيص معظم الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد المزمن لأنه صامت إلى حد كبير وبدون أعراض ويخطئ الكثير من الأشخاص في أعراض الإنفلونزا، ويمكن أن تنتقل فيروسات الالتهاب الكبدي الخمسة بطرق مختلفة ، ولكن جميعها تشترك في شيء واحد: فهي تصيب الكبد وتنتفخ، و يتعافى العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الحاد مع مناعة مدى الحياة للمرض.





ولكن بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد يموتون في المرحلة الحادة (فشل الكبد المدمر). قد يتطور التهاب الكبد B و C إلى التهاب الكبد المزمن ، حيث يبقى الكبد ملتهبًا لمدة عشر سنوات أو أكثر. هذا يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.





هناك خمسة فيروسات رئيسية لالتهاب الكبد ، يشار إليها بأنواع A و B و C و D و E. على وجه الخصوص ، يؤدي النوعان B و C إلى الإصابة بأمراض مزمنة لدى ملايين الأشخاص حول العالم معًا ، وهي السبب الأكثر شيوعًا لتليف الكبد و سرطان. عادة ما ينتج التهاب الكبد A و E عن تناول الطعام والمياه الملوثة. عادة ما يحدث التهاب الكبد B و C و D من خلال ملامسة الدم المصاب وسوائل الجسم.





وتشمل الطرق الشائعة لانتقال هذه الفيروسات تلقي الدم ومنتجات الدم الملوثة ، والإجراءات الطبية وغير الطبية الغازية باستخدام المعدات الملوثة ، والانتقال من الأم إلى الطفل عند الولادة وكذلك عن طريق الاتصال الجنسي.





و قد تحدث العدوى الحادة مع أعراض محدودة أو بدون أعراض ، أو قد تشمل أعراضًا مثل اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) ، والبول الداكن ، والحمى ، والتعب ، والغثيان ، والتقيؤ ، وآلام البطن.





بالإضافة إلى فيروسات الكبد هذه ، فإن العديد من الفيروسات الأخرى الأقل شيوعًا مثل Varicella و Herpes simplex و Cytomegalovirus وما إلى ذلك ، والتي لا تستهدف الكبد على وجه التحديد ، قد تصيب الكبد.





ومن الجدير بالذكر أن SARSCOV2 ، الفيروس الذي يسبب COVID 19 قد يصيب الكبد أيضًا.





يوجد فيروس الالتهاب الكبدي أ (HAV) في براز الأشخاص المصابين وينتقل غالبًا من خلال استهلاك المياه أو الطعام الملوث. تكون العدوى في كثير من الحالات خفيفة ، حيث يتعافى معظم الأشخاص تمامًا ويظلون محصنين من المزيد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية مدى الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه العدوى شديدة وتهدد الحياة.





و يصاب معظم الناس في مناطق العالم ذات الصرف الصحي الضعيف بما في ذلك المناطق الريفية في الهند بهذا الفيروس. اللقاحات الآمنة والفعالة متوفرة للوقاية منها.





وينتقل فيروس التهاب الكبد B (HBV) من خلال التعرض للدم المعدي وسوائل الجسم الأخرى. يمكن أن ينتقل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي من الأمهات المصابة إلى الرضع في وقت الولادة. قد يحدث الانتقال أيضًا من خلال نقل الدم ومنتجات الدم الملوثة بفيروس التهاب الكبد B ، من خلال الحقن أثناء الإجراءات الطبية ومن خلال تعاطي المخدرات بالحقن. يشكل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي أيضًا خطرًا على العاملين في مجال الرعاية الصحية (الأطباء والممرضات) الذين يعانون من إصابات عرضية بسبب إبر العصا أثناء رعاية المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي. تتوفر لقاحات آمنة وفعالة للوقاية من فيروس الالتهاب الكبدي.





وينتقل فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) في الغالب من خلال التعرض للدم المعدي. قد يحدث هذا من خلال نقل الدم والمنتجات الملوثة بفيروس الالتهاب الكبدي ج ، والحقن الملوثة أثناء الإجراءات الطبية ، ومن خلال تعاطي المخدرات بالحقن و الجنس.