حافظ على صحتك.. 3 أطعمة احرص على تناولها تساعد على علاج التهاب الكبد

نشرت الدكتورة سهام سوقية أستشاري الصحة والتغذية، منشورا من خلال صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم الأطعمة التى تساعد على علاج التهاب الكبد ..





ومن أهم ثلاثة أغذية مهمة لصحة الكبد .....









الشوفان





يعتبر الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف تساعد الكبد على أداء وظائفه بشكل





البروكلي





من الأفضل لك إضافة الكثير من الخضروات إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكبد، ويعتبر البروكلي من افضل الاطعمة المفيدة للكبد إذ يساعد في حمايتك من مرض الكبد





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الشاي الأخضر





يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة اسمه كيتشينز (catechins)، وتشير الدراسات والبحوث إلى أنه قد يحمي من بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الكبد.



