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مرأة

حافظ على صحتك.. 3 أطعمة احرص على تناولها تساعد على علاج التهاب الكبد

الخميس 19/مارس/2020 - 08:32 م
التهاب الكبد
التهاب الكبد
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نهى هجرس
نشرت الدكتورة سهام سوقية أستشاري الصحة والتغذية، منشورا من خلال صفحتها الشخصية على الفيسبوك حول أهم الأطعمة التى تساعد على علاج التهاب الكبد..

ومن أهم ثلاثة أغذية مهمة لصحة الكبد .....


الشوفان 

يعتبر الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف تساعد الكبد على أداء وظائفه بشكل

البروكلي 

من الأفضل لك إضافة الكثير من الخضروات إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكبد، ويعتبر البروكلي من افضل الاطعمة المفيدة للكبد إذ يساعد في حمايتك من مرض الكبد

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الشاي الأخضر 

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة اسمه كيتشينز (catechins)، وتشير الدراسات والبحوث إلى أنه قد يحمي من بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الكبد.

ولتحصل على المزيد من هذه المادة لا تقوم بغلي الشاي بل استخدم طريقة النقع (إضافة الماء المغلي إلى الشاي وتتركه 3 دقائق ثم قم بتصفيته ولا تشربه ساخنا.
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