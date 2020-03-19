نظام غذائي سليم لـ تقوية المناعة ضد فيروس الكورونا

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية والصحة، نظاما غذائيا سليما لتقوية جهاز المناعة ضد فيروس الكورونا التى يمكنك تقوية الجهاز المناعي للجسم من خلال بعض الأطعمة والمشروبات.

والتى ومنها الأتي:

1- الأطعمة:

مثل الثوم والبصل والفطر؛ لأنها تحتوي على خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات ومطهرة للجسم، وتفيد في تعزيز دفاعاته ضد فيروس "كورونا" أو غيره من الفيروسات الحاملة للأمراض، كما تحتوي هذه الأطعمة على العديد من الأملاح المعدنية والكبريت والماغنسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والكالسيوم.

2- البروتين الحيواني:

يوصف البروتين الحيواني بالعامل الرئيسي في بناء الجهاز المناعي لجسم الإنسان، كما أن هناك دورًا للمكملات الغذائية مثل الفيتامينات ومنها فيتامين (سي) و (أ) و (د) وأوميجا 3.





3- الفواكه:

تساعد الفواكه على تقوية مناعة الجسم ، ومنها الفريز والجوافة والبرتقال والكيوي والبطيخ والتفاح والجانرلك والليمون والكنتالوب.





4- المشروبات:

توجد مشروبات تعمل على تحسين الجهاز المناعي للجسم منها عصير البندورة وعصير الشمندر ومشروب العرقسوس وعصير المانجو ومشروب التمر هندي والليمون والزنجبيل، وبشكل عام ينصح الطبيب بتناول المشروبات الدافئة؛ لأن جميعها تساعد على تقوية الجهاز المناعي؛: "الفيروس يكره البيئة الدافئة وبالتالي يموت منها".





5- الخضراوات:

ينصح بتناول الخضراوات؛ لأنها جميعها تحسن مناعة الجسم ، كما تمده بالفيتامينات والمعادن المختلفة، كما ينصح أيضًا بتناول المكسرات مثل اللوز والفستق والفول السوداني.





وضرورة لبس الكمامة والاهتمام بغسيل الأيدي باستمرار واستخدام أي نوع من المطهر كل حسب مقدرته المادية، وإن لم يتوافر مطهر فيمكن الغسيل بالماء والصابون العادي: "غسيل الأيدي باستمرار يقتل الفيروسات ويؤمن الإنسان من خطر الإصابة بها".