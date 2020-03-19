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مرأة

5 خطوات بسيطة للوقاية من كورونا في المنزل

الخميس 19/مارس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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رنا عصمت

مع انتشار فيروس كورونا المستجد  بعدد من الدول الأوروبية والعربية والخليجية، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من أنه يجب على العالم أن يكون أكثر استعدادًا لتحول الفيروس إلى "وباء" عالمي، تزداد أهمية اتباع إرشادات الوقاية.


لذا قدمت خبيرة الصحة والتغذية الدكتورة سوسن غزال بعض النصائح التى تساعد على الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد فى المنزل .


خطوات بسيطة للوقاية من كورونا في المنزل:


1- الخل الأبيض: يوضع لكل 1 لتر مياه 25 مل خل ابيض لمسح مقابض الابواب ونقع الخضار قبل استعماله ومسح الموبايل والمفاتيح.
2- الكلور: يضاف لكل ربع لتر كلور 1 لتر مياه نمدده ونعقم به الحمامات والمنزل والارضيات.
3- الصابون: كاف لقتل الفيروس.
4- جيل مناديل او مطهر: يوضع 100مل جل الوفيرا او صبار عادي مع 25 مل كحول مركز 75% مع ملعقه صغيره زيت عطري او زيت زيتون يتم خلطه واستخدامه للتطهير او وضع مناديل قطنيه ونقعها في المزيج مع اغلاق العلبه جيدا.
5- نضع على باب المنزل دعاسة مبللة بديتول او مطهر او خل لننظف اسفل الحذاء قبل الدخول للمنزل.

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