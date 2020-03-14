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مرأة

6 أطعمة تطهر الكبد من السموم

السبت 14/مارس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأطعمة الصديقة للكبد التي تخلصه من السموم:

١) الخضروات الجذرية: الجزر والشوندر
٢) الخضراوات التي تنتمي للفصيلة الصليبية: مثل الكرنب وكرنب بروكسل والبروكلي والقرنبيط
٣) الخضروات الخضراء: السبانخ، الخرشوف
٤) الفاكهة: الجريب فروت (الغريفون) والحمضيات: مثل الليمون، والأفوكادو
٥) الأعشاب: السلبين المريمية، والنعناع.
٦) التوابل: الكركم، والثوم
أطعمة أخرى: الجوز (عين الجمل) والشاي الأخضر: صديق للكبد.

وصفة بسيطة لتطهير الكبد من السموم: 
- كركم – 1/2 ملعقة صغيرة
- زنجبيل – 1/4 ملعقة
- عصير نصف ليمونة
- ماء - نصف كوب
للـ 3 مكونات 3 فوائد هامة:
• تخليص الكبد من السموم
• تقليل حصى المرارة
• منع الالتهاب

وأخيرًا يجب الوضع في الاعتبار أن أفضل شيء هو تناول الطعام الطازج والنظيف، والحذر من المكملات التي تدعي أنها تطهر الكبد من السموم، وتجنب الأطعمة المصنعة والمكررة وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي للحفاظ على كبد صحي.

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