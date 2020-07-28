حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور المحاور والطرق الصحراوية

استعرضت مصادر خاصة، الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.





وأشارت المصادر إلى ظهور كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق الدائري بمناطق المعادي من دار السلام وحتى أعلى الأوتوستراد بالاتجاهين.





كما تظهر كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة في القادم من محور المريوطية باتجاه مناطق المنيب، مع ظهور تكدسات مرورية من أعلى شارع فيصل وحتى مناطق كفر غطاطي ومخرج طريق الإسكندرية الصحراوي.





وظهرت كثافات مرورية بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي، مع بطء في الحركة المرورية أعلى مناطق السلام في القادم من المرج.





كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور ٢٦ يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري باتجاه ميدان لبنان، وكثافات مرورية أعلى مناطق أبو رواش بالاتجاهين.





فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الأقليمي، ومحوري الضبعة وروض الفرج.





وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والساحلي الدولي.





بينما تستقر الحالة المرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي، مع هدوء الحالة على طريق أسيوط الغربي والكريمات الصحراوي الشرقي، والدائري الأقليمي.



