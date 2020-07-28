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خاصة بالمجمع الصناعي إيهاب الفار: إنشاء منطقة إدارية على مساحة 32 ألف متر "فيديو"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع المنطقة الصناعية في الروبيكي تم تنفيذه على مساحة 430 فدانًا، لافتا إلى أنه تم إنشاء منطقة إدارية على مساحة 32 ألف متر، وهي خاصة بالمجمع الصناعي. 

وأضاف إيهاب الفار، خلال كلمته المذاعة اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المجمع الصناعي يحتوي على 2 مبنى إداري للمستثمرين بمساحة 332 مترًا ومبنى العيادات ومطبخ القوى الأساسية ومحطة وقود ومسجد 500 مصلى ونقطة إطفاء واستراحة للسائقين. 

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة غير جاهزة للعرض اليوم ولكن قمنا بتنفيذ جميع المنشآت، مؤكدا أن الأربعة مصانع الجاهزين هي مصنع الأساس المعدنى مساحة 15 ألف 140 متر وتم الانتهاء منه بالكامل، ومصنع الأثاث الخشبى 20 الف متر والسترة الواقية والخوذة الواقية على مساحة 4500 متر و بالإضافة إلى تنسيق 260 ألف متر مربع  من الأشجار مثمرة بحيث يكون لها مردود على الموجودين في المدينة. 

وتابع أنه تم تنفيذ منظومة للمراقبة على جميع المصانع  والمخازن واستخدامها على أسوار المدينة اجمالى حجم الأعمال المنفذة خلال المشروع 870 ألف متر مكعب قطع في التربة وحفر أساسات إلى جانب 325 ألف متر مكعب إحلال للأساسات و88 ألف متر مكعب خرسانة عادية، و132 ألف متر مكعب خرسانة الأساسات، وهيكل معدني وتغطية بالصاج من افضل انواع التغطيات التى تمنع تسرب مياه الأمطار، شركة وطنية و 3 مكاتل استشارية و 44 ألف عامل و 1001 مهندس وفنى ومشرف. 
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