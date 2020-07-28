ضبط مصنع سكر بدون ترخيص بالبساتين

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة البساتين.





وتبين حيازته على ٦ طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.