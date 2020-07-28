AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسى يتفقد معمل مجمع مصانع الغزل والنسيج بالروبيكى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:21 م
الرئيس السيسى يتفقد
الرئيس السيسى يتفقد معمل مجمع مصانع الغززل والنسيج بالروبيكى
Advertisements
ريهام فيكتور
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى معمل المصنع الخاص بتحليل المنتج النهائى وتصنيف العيوب وتلافيها بمصانع الغزل والنسيج بالروبيكى.


وتستعد الحكومة لتشغيل مدينة الجلود بالروبيكي المتخصصة في دباغة وصناعة الجلود، لتصبح أكبر مدينة متخصصة في هذا القطاع بديلًا عن منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة.


ومن أبرز المعلومات عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، أنها تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195 مصنعًا، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.


ويحقق المشروع معدل إنتاج سنويا يصل إلى 150 مليون قدم2، ويبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، كما يبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنويًا، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يفتتح اليوم المدينة الصناعية بالروبيكي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المنطقة الصناعية بالروبيكي

بالموسيقى العسكرية..لحظة وصول الرئيس السيسي للمدينة الصناعية بالروبيكي

يفتتحها السيسى اليوم.. كل ما تريد أن تعرفه عن مدينة الروبيكى للجلود

بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسى للمدينة الصناعية بالروبيكى.. فيديو

خيوط أمل.. عرض فيلم تسجيلى خلال افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية بالروبيكي

ترشيحاتنا

مهلة 3 أشهر.. تقديم خدمات المرور إلكترونيا لمن وضع الملصق

إجازة عيد الأضحى 3 أيام للقطاع الخاص من الخميس للسبت

لحظات مرعبة.. لحظة سقوط طائرة من السماء على المارة | فيديو

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

للتخلص من الكرش بسرعة .. 3 حيل مجربة ومضمونة

في أول ظهور مشترك بعد الأزمة.. صور ترصد انهيار وبكاء كيم كاردشيان خلال تواجدها مع كاني ويست

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل عنيف.. سيدة تبصق في وجه عامل بسبب خلاف حول ارتداء الكمامة.. شاهد

جنة الحياة البرية.. شاهد الاستمتاع بالطبيعة بمنتزه تشوبي في بوتسوانا

مواصفات السيارة بيجو peugeot 508 في مصر .. صور