ضبط أدمن جروب "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على تليجرام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لإدارته مجموعة على تطبيق "تيلجرام" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.





ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن مجموعة مسماة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" عبر تطبيق المحادثات "تيليجرام" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة "اللغة الأجنبية الثانية" أثناء انعقاد اللجان.





وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية".





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور و ضبطه بمحيط محل إقامته ، وعثر بحوزته على (هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المُشار إليها كما تبين قيامه بالاشتراك فى عدة قنوات ومجموعات تستخدم فى نشر صور وأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة ، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى "2019 – 2020" أثناء انعقاد لجان الامتحان ، وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بقيامه بنشر أسئلة وأجوبه الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات.



