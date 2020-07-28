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محافظات

محافظ الدقهلية: تشكيل لجان للعمل على مدار اليوم لاستلام طلبات التصالح

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، كتابا دوريا رقم 26 لسنة 2020 للتشديد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بوضع موضوع التصالح في مخالفات البناء أولوية أولى. 

وأوضح محافظ الدقهلية ، أن الكتاب الدوري يتضمن تشكيل لجنة بكل وحدة قروية تابعة للمركز بالإضافة إلى اللجنة المشكلة برئاسة المركز لاستلام طلبات التصالح وتحصيل الرسوم ونسبة 25% قيمة جدية التصالح على أن يستمر عمل تلك اللجان في الفترة المسائية بالإضافة إلى أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية. 

كما تضمن الكتاب الدوري تشكيل لجنة برئاسة المركز لمتابعة أعمال اللجان الفرعية بالوحدات المحلية القروية التابعة ،ويتم مراجعة أعمال اللجان بكافة الوحدات المحلية كل ستة أيام لمتابعة نشاطها في أعمال قبول الطلبات وتحصيل الرسوم بكل وحدة قروية حتى يوم 15/8/2020 .

وأوضح محافظ الدقهلية أن التصالح يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين في المقام الأول فضلا عن إنفاذ القانون وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة أوجه الرعاية وتوفير الخدمات للمواطنين. 

واكد محافظ الدقهلية على ضرورة استغلال المواطنين للمدة المتاحة لتقديم طلبات التصالح والتي تنتهي في التاريخ المشار إليه .
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