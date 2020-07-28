AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بهذه الكلمات.. نائب رئيس دولة الإمارات ينعى طبيب الغلابة محمد مشالى | شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عامًا. 

وكتب بن راشد عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر": "‏الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عامًا من حياته لأجل علاج الفقراء.. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

اقرأ أيضا: 

‏وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، بأنه توفي اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا.

جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد على ٥٠ سنة أفناها في عمله كطبيب لخدمة الفقراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان إنسان عظيم.. أحمد فهمي ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي

وداعا للخير.. رحيل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

شيخ الأزهر يعزي أسرة طبيب الغلابة: علم أن الدنيا دار فناء فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين

شيخ الأزهر ناعيًا طبيب الغلابة: ضرب أروع الأمثلة في الإنسانية

يرحل المرء ويبقى ذكره الطيب.. باسم ياخور ينعي طبيب الغلابة

محمد فؤاد ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي: رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده

ترشيحاتنا

للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات

بعد رحيله.. 17 ساعة يوميا في علاج الفقراء بـ10 جنيهات للكشف.. تفاصيل الصورة الثلاثينية لطبيب الغلابة قبل شقائه

السيسي يطمئن المصريين حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

الرئيس يوجه رسالة لأثيوبيا حول أزمة سد النهضة.. ماذا قال؟

مهلة 3 أشهر.. تقديم خدمات المرور إلكترونيا لمن وضع الملصق

لماذا سمي الحجر الأسود بهذا الاسم؟ سبب يجعلك تسارع بالتوبة الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال وأنوثة هنادي مهنا

أول ظهور لـ ديمي لوفاتو بعد خطوبتها.. صور