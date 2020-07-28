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رياضة

محمد صلاح شرف مصر.. وحزين لتوقف الدوري| آخر التصريحات الرياضية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:24 ص
الدكتور محمد مشالي
الدكتور محمد مشالي
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حسام الحارتي
رحل الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، فجر اليوم الثلاثاء، في منزله.

وفيما يلي نرصد لكم تصريحات الدكتور محمد مشالي خلال لقائه بفضائية نادي الزمالك، والحديث عن انتماءاته الكروية، وآخر تصريحاته عن الرياضة المصرية والعالمية.


عبّر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن حزنه الشديد بسبب إيقاف مسابقة الدوري.



قال الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، إنه يحب فريق ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب محترم ومتميز وشرف مصر.



وجّه الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، نداء للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون.



عبر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن سعادته بوجود المستشار مرتضى منصور في رئاسة الزمالك قائلًا: " إن مرتضى منصور إداري حاسم ووجود وسام لنادي الزمالك".



كشف الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن اللاعبين الذي يحبهم في صفوف نادي الزمالك.



قال الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، إنه يشجع نادي الزمالك منذ أن كان طالبًا فى الإعدادي.
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