محمد صلاح شرف مصر.. وحزين لتوقف الدوري| آخر التصريحات الرياضية لـ طبيب الغلابة محمد مشالي





عبّر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن حزنه الشديد بسبب إيقاف مسابقة الدوري.













قال الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، إنه يحب فريق ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب محترم ومتميز وشرف مصر.













وجّه الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، نداء للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون.













عبر الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن سعادته بوجود المستشار مرتضى منصور في رئاسة الزمالك قائلًا: " إن مرتضى منصور إداري حاسم ووجود وسام لنادي الزمالك".













كشف الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، عن اللاعبين الذي يحبهم في صفوف نادي الزمالك.











