طبيب الغلابة: أشجع ليفربول.. والأخلاق والالتزام سر نجاح محمد صلاح.. فيديو

قال الدكتور محمد مشالى، المعروف بطبيب الغلابة، إنه يحب فريق ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب محترم ومتميز وشرف مصر.

، أن سر نجاح محمد صلاح هو الإخلاق التى يمتلكها، بالإضافة إلي أنه صلاح يحافظ بشكل جيد على لياقته البدنية. وأضاف "مشالي" فى تصريحات مع طارق يحيي مذيع برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك

وتابع طبيب الغلابة ، أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، " مدرب مخه نضيف"، خاصة أنه فاز ببطولتي السوبر المصري والأفريقي.

وكان " مشالي " حديث الساعة في الفترة الأخيرة بعد رفضه للمساعدات المالية، إضافة لمساعدته في تخفيف آلام المحتاجين، ليطلق عليه طبيب الغلابة.