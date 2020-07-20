شاهد.. محافظ الغربية يوجه بإزالة عقار سكني مخالف للبناء بالمحلة وردع المخالفين.. صور

أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة إزالة عقار سكني مخالف للبناء على التنظيم بنطاق الطريق الدائري "المحلة – المنصورة".





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وشدد محافظ الغربية فى تعليماته على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية وردع جميع المخالفين فى بناء العقارات والأبراج السكنية المخالفة واتخاذ كل الإجراءات مع المواطنين الذين لم يلتزموا قانونيا وإحالتهم للنيابات العسكرية.





من جانبه باشر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة يرافق المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان والمحاسبة لمياء خليفة نائب رئيس الحي وعدد من مسئولي المرافق والإشغالات لشن الحملة على العقار السكني المشار إليه.





كما أسفرت الحملة عن إزالة عقار مخالف مبني على خط التنظيم والمخطط الإستراتيجي لفتح شارع 10 أمتار بالمخطط الإستراتيجي، ويقع العقار خلف بنزينة الحصري بنطاق الحي.





كما أهابت القيادات التنفيذية بالمدينة العمالية من ككل المواطنين بأهمية مراعاة حقوق الدولة وعدم التعدي عليها، حيث لن يتم التهاون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.