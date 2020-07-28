محمد فؤاد ينعى طبيب الغلابة محمد مشالي: رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده









وكتب محمد فؤاد، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده.. نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وأن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته".









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وأفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، استشاري الباطنة والأمراض المتوطنة والمعروف إعلاميا بـ"طبيب الغلابة"، بأنه توفي منذ قليل إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده داخل منزله، رفقة أفراد عائلته في مسقط رأسه بمدينة طنطا.









جدير بالذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد على ٥٠ سنة أفناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.







