AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ويبقى الأثر..برنامج «8 الصبح» ينعى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
نعى برنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، طبيب الغلابة، الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المعروف بـ طبيب الغلابة،  الذى وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله .

وتوفي طبيب الغلابة عن عمر يناهز 82 سنة، وله بصمة واضحة في مساعدة الغلابة والكشف على غير القادرين والمتابعه معهم بأسعار كشف قليلة للغاية .

وولد محمد عبدالغفار مشالى في محافظة البحيرة عام 1944 ووالده كان يعمل في مهنة التدريس، وانتقل برفقة والده إلى محافظة الغربية واستقر هناك.


وتخرج من كلية الطب قصر العيني في 5 يونيو 1967 تخصص أمراض الباطنة والأطفال والحميات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بسبب أزمة قلبية مفاجئة

بعد تأكيد خبر وفاته.. أبرز المعلومات عن طبيب الغلابة محمد مشالي

ورحل شهم طنطا.. مي كساب تنعى طبيب الغلابة محمد مشالي

بعد وفاته.. قرار جمال عبدالناصر أبكي طبيب الغلابة.. محمد مشالي يحكي لحظات فاصلة في حياته

حسب وصيته.. جنازة مشالي طبيب الغلابة من منطقة التمساح في إيتاي البارود

نادي الزمالك ينعى الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يعزي أسرة طبيب الغلابة: علم أن الدنيا دار فناء فآثر مساندة الفقراء والمحتاجين

محتشمة وأنيقة.. 15 صورة تكشف إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها

تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

هل تستحب قراءة القرآن للمتوفى عند الغسل؟

عمدة بورتلاند يدعو إلى اجتماع فوري مع قيادات وزارة الأمن الداخلي لبحث وقف إطلاق النار | فيديو

خريطة أعمال Netflix لشهر أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها ميني كوبر Mini Cooper.. أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم.. صور

زواج في زمن كورونا.. عروسان يطبعان دعوات حفل زفافهما على الكمامات

بدون كمامة أو حذاء.. حيلة غير تقليدية للوقاية من كورونا تثير السخرية على السوشيال ميديا