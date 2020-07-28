ويبقى الأثر..برنامج «8 الصبح» ينعى طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى..فيديو

نعى برنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، طبيب الغلابة ، الدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة والأمراض المعروف بـ طبيب الغلابة، الذى وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله .





وتوفي طبيب الغلابة عن عمر يناهز 82 سنة، وله بصمة واضحة في مساعدة الغلابة والكشف على غير القادرين والمتابعه معهم بأسعار كشف قليلة للغاية .





وولد محمد عبدالغفار مشالى في محافظة البحيرة عام 1944 ووالده كان يعمل في مهنة التدريس، و انتقل برفقة والده إلى محافظة الغربية واستقر هناك.









وتخرج من كلية الطب قصر العيني في 5 يونيو 1967 تخصص أمراض الباطنة والأطفال والحميات .